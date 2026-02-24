Els EUA van donar intel·ligència per a l’operació contra el capo
Després de mesos d’amenaces d’intervenció militar que la presidenta Sheinbaum va rebutjar, Trump va optar per una estratègia de cooperació
Idoya Noain
Mèxic va comptar amb la col·laboració d’intel·ligència dels Estats Units per a l’operació llançada diumenge contra Nemesio ‘el Mencho’ Oseguera Cervantes, el capo del Càrtel Jalisco Nueva Generación. Així ho han reconegut tant les autoritats mexicanes com les nord-americanes, que han aplaudit el resultat d’una operació on ha prioritzat la cooperació i que, tot i que arriba després de mesos de pressió del president dels Estats Units, Donald Trump, ha evitat que es facin realitat les seves amenaces d’intervenció militar directa a Mèxic.
"El procés d’intel·ligència és molt complex: requereix molt temps per reunir molta informació de diverses fonts nacionals i internacionals", ha explicat aquest dilluns el general Ricardo Trevilla Trejo, el secretari de Defensa mexicà, en una roda de premsa al costat de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La col·laboració es va canalitzar a través d’un grup de treball conjunt que "regularment treballa" amb l’Exèrcit mexicà a través del Comando Nord de l’Exèrcit nord-americà, que supervisa les seves operacions militars als dos països. Aquesta unitat, segons fonts citades des de l’anonimat per ‘The Washington Post’, es va muntar el mes passat amb seu d’operacions a la base aèria Davis-Monthan a Tucson, a Arizona, i integra personal militar amb el de diferents agències, tant d’intel·ligència com de la policia.
Washington va optar per aquesta estratègia de cooperació després de mesos en què l’aposta de Trump, animat pel seu assessor Stephen Miller, havia sigut la pressió i l’amenaça directa. No només s’havia intensificat l’ús i l’amenaça d’aranzels com a eina de negociació, sinó que hi havia hagut un reforç del desplegament a la frontera de 10.000 militars en actiu i de la Guàrdia Nacional. L’agost del 2025, a més, es van conèixer notícies que el republicà havia demanat al Pentàgon que explorés la possibilitat d’atacs al narco en sòl mexicà.
Sheinbaum s’havia plantat públicament amb fermesa. El setembre de l’any passat, en un discurs a la nació, la presidenta mexicana va dir que el seu país estava disposat a treballar amb els EUA en la lluita contra el narcotràfic i en el fre de la immigració irregular que reclamava Trump "sense subordinació". Concretament, Sheinbaum va reclamar "responsabilitat compartida, confiança mútua, respecte per la sobirania i la territorialitat i cooperació sense subordinació". És una cosa que ha passat en aquesta operació i ja diumenge la secretària de premsa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va confirmar en un comunicat compartit a les xarxes socials que "els EUA van proporcionar recolzament en intel·ligència al Govern de Mèxic per assistir en l’operació a Talpalpa, Jalisco, en la qual Nemesio ‘el Mencho’ Oseguera Cervantes, un infame narcotraficant i líder dins del Càrtel Jalisco Nueva Generación, va ser eliminat".
