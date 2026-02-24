Espanya ha instruït 8.500 combatents ucraïnesos
Les Forces Armades han format el 10% del total dels reclutes entrenats a Europa, dins la missió d’assistència militar a Ucraïna
Juan José Fernández
Quan arriba una nova fornada d’ucraïnesos a l’Acadèmia d’Infanteria de Toledo, el que baixa de l’autocar és una despistada, expectant i molt civil selecció de ciutadans. Segons sigui la rotació, i si són els que arriben per al CFB, el curs de formació bàsica per al combat, estrenen un encara impol·lut uniforme de camuflatge boscós paletes, mestres, peixaters, funcionaris... "Si et soc sincer, no voldria ser aquí. No puc dir que estigui content de conèixer Espanya així. Soc aquí perquè hi he de ser. Jo soc un home pacífic, no tinc res contra ningú. Però així estan les coses, i ho he de fer perquè la meva gent sigui lliure", va explicar el capità Saixa, en la trentena, farmacèutic de Kíiv, en una de les visites d’aquest diari al centre de formació on l’han convertit en soldat.
Expliquen els instructors veterans que, al cap de poc temps en el grup de reclutes es percep una tàcita divisió entre els que mostren capacitats de supervivència i els que són candidats a ser baixa al cap de poc d’arribar al front. Amb ells cal dedicar-s’hi més, perquè "això és instrucció per al combat, però aquí s’aprèn també a sobreviure", va explicar un dels sotsoficials instructors a aquest diari.
Les Forces Armades havien format el 2025 8.500 combatents, una mica més del 10% dels 80.000 instruïts a Europa, en la missió de la UE d’assistència militar a Ucraïna EUMAM.
Els civils que arriben sense haver empunyat una arma són cada cop menys. Igualment, s’ha ampliat el ventall d’edat dels reclutes, segons les necessitats de personal que la defensa ucraïnesa va reclamant.
Però la instrucció bàsica dels reclutes és només part del programa. A Espanya han obtingut coneixements bussejadors, ciberguerrillers, mecànics de bateries Patriot, artillers de míssils Hawk, carristes que van canviar el seu esquema dels tancs soviètics per adaptar-se als Leopard... i un estratègic col·lectiu: líders de pilot, que han sobresortit en la guerra per la seva capacitat i es converteixen en guies al camp de batalla.
Aquests últims han fet els seus cursos a la base de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà), amb el Regiment Barcelona 63 de l’Exèrcit. Defensa ha establert nombrosos punts d’ensenyament. Sant Climent n’és un. Toledo, el principal, però també el camp de maniobres gadità d’El Retín, per als infants de Marina, i casernes a Burgos, Marín, Còrdova, Saragossa, Almeria...
Especialitats
Els cursos són un momentani alleujament de la iniquitat. "Aquí, almenys, poden entrenar-se sense temor que els ataqui un míssil", explica el capità José Francisco Quijano, cap del mòdul de formació a Sant Climent. A més de les tàctiques primàries de combat, s’ensenya a grups més petits i especialitzats matèries com el desminatge, la medicina hiperbàrica, el maneig de drons marins, a disparar amb míssils Aspide o la lluita contra trampes explosives.
Tres especialitats sobresurten per la seva alta exigència: el FIWAF (són sigles OTAN), o combat en zones boscoses; el MOUT, o combat en zones urbanes, que ensenya la Legió; i el Train de Trainers, per formar altres instructors que, quan tornen a Ucraïna, ensenyen a d’altres les tàctiques apreses a 4.000 quilòmetres del front.
