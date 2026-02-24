Escàndol polític
Un exambaixador del Regne Unit als EUA, detingut pels seus vincles amb Epstein
Mandelson va compartir informació confidencial amb el magnat pederasta
Lucas Font
La Policia Metropolitana de Londres ha detingut aquest dilluns Peter Mandelson, exambaixador del Regne Unit als Estats Units, pels seus vincles amb el pederasta Jeffrey Epstein. Mandelson estava sota investigació criminal des de principis de febrer després de la publicació dels últims documents del cas Epstein, que apunten que va compartir informació confidencial amb el magnat financer quan ocupava el càrrec de ministre de Comerç en el Govern laborista de Gordon Brown. L’escàndol ha provocat una crisi sense precedents a Downing Street i ha deixat el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, pendent d’un fil.
Mandelson ha sigut detingut per un presumpte delicte de conducta indeguda en l’exercici d’un càrrec públic, el mateix delicte pel qual va ser arrestat l’expríncep Andreu dijous passat. "Els agents han detingut un home de 72 anys com a sospitós de conducta indeguda en l’exercici d’un càrrec públic. Va ser detingut en una direcció de Camden dilluns 23 de febrer i ha sigut traslladat a una comissaria de Londres per ser interrogat. Això es produeix després de l’execució d’ordres de registre en dues direccions de les zones de Wiltshire i Camden", assenyala el breu comunicat emès per la Policia Metropolitana.
Segons els documents publicats pel Departament de Justícia dels Estats Units, Mandelson va rebre fins a 75.000 dòlars d’Epstein entre 2003 i 2004. Pocs anys més tard, el polític laborista va compartir presumptament informació amb el magnat financer aprofitant el seu càrrec com a ministre, inclosos els plans de l’Executiu de vendre actius de l’Estat per un valor de 20.000 milions de lliures esterlines i la decisió imminent de la Unió Europea d’aprovar un rescat de 500.000 milions d’euros per salvar la moneda única en plena crisi financera.
Els documents també apunten que l’exministre va mirar de frenar l’aprovació d’un impost especial a les bonificacions dels banquers, impulsada pel seu propi Govern, i va recomanar a Epstein que el llavors director executiu de JP Morgan "amenacés lleugerament" Alistair Darling, llavors ministre d’Economia, per impedir la implementació de la mesura.
Terratrèmol polític
L’escàndol va provocar un terratrèmol polític al Regne Unit i gairebé força la sortida de Starmer, molt assenyalat per l’oposició i pels membres del seu propi partit per nomenar Mandelson ambaixador a Washington, poc després d’arribar al poder el 2024, malgrat que en aquell moment ja es coneixien els vincles amb Epstein. Starmer va aconseguir salvar la seva pell després de rebre el recolzament dels seus ministres, però la crisi va provocar la caiguda de tres dels seus col·laboradors pròxims, inclòs el seu cap de Gabinet, Morgan McSweeney.
