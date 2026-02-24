45 anys després
El Govern desclassifica avui els documents del cop del 23F
Els documents estaran a disposició de les persones interessades en la pàgina web oficial de la Moncloa a partir de demà
Iván Gil
El Govern no esperarà que s’aprovi la llei d’informació classificada per treure a la llum els documents secrets del 23F de 1981. Ho va demanar l’escriptor Javier Cercas a Pedro Sánchez durant un recent col·loqui al Congrés, afegint-se a una demanda històrica de partits com el PNB. Els documents relacionats amb el cop d’Estat del 23F seran desclassificats avui mateix.El Govern no esperarà que s’aprovi la llei d’informació classificada per treure a la llum els documents secrets del 23-F. L’hi va demanar l’escriptor Javier Cercas a Pedro Sánchez durant un recent col·loqui al Congrés, afegint-se a una demanda històrica de partits com el PNB, i el Govern farà el pas aquest dimarts. Els documents relacionats amb el cop d’Estat del 23-F seran desclassificats.
La decisió s’aprovarà en el Consell de Ministres d’avui i es farà efectiva demà amb la seva publicació al BOE, coincidint amb el 45è aniversari de l’intent de cop d’Estat. Des de demà, els documents estaran a disposició de les persones interessades a la pàgina web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/).La decisió s’aprovarà en el Consell de Ministres d’aquest dimarts i es farà efectiva el dimecres 25 amb la seva publicació al BOE, coincidint amb el 45è aniversari de l’intent de cop d’Estat. Així des d’aquell dimecres, els documents estaran a disposició de totes les persones interessades en la pàgina web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/).
Sánchez va confirmar la notícia en un missatge a les xarxes socials, en el qual va assenyalar que "la memòria no pot estar amb pany i clau". Per això, seguia el missatge, "demà [per avui] desclassificarem els documents del 23F per saldar un deute històric amb la ciutadania". Els nacionalistes bascos van reaccionar per demanar que es vagi més enllà. "S’ha de seguir i desclassificar també els documents sobre el cas Zabalza o els successos del 3 de març a Gasteiz. Fem memòria de veritat. Amb tot", reclamava la seva portaveu al Congrés, Maribel Vaquero. La portaveu d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua, va apuntar: "Aquest pas demostra que amb voluntat política és possible aixecar els secrets i desclassificar també els papers de la matança del 3 de març de la qual es compleixen 50 anys, dels Sanfermines del 78, del cas Zabalza o dels relatius al GAL".El president Pedro Sánchez va confirmar la notícia en un missatge a les xarxes socials, en el qual va assenyalar que "la memòria no pot estar amb pany i clau". Per això, continua el missatge, "demà desclassificarem els documents del 23-F per saldar un deute històric amb la ciutadania". Els nacionalistes bascos han reaccionat de forma immediata per demandar que es vagi més enllà. "S’ha de seguir i desclassificar també els documents sobre el cas Zabalza o els successos del 3 de març a Gasteiz. I a partir d’allà, tots els altres. Fem memòria de veritat. Amb tot", reclamava el seu portaveu al Congrés, Maribel Vaquero. En termes similars, la portaveu d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha apuntat que "aquest pas demostra que amb voluntat política és possible aixecar els secrets i desclassificar també els papers de la matança del 3 de març de la qual es compleixen 50 anys, dels Sanfermines del 78, del cas Zabalza o dels relatius al GAL".
Exercici de transparència
Sumar va aplaudir la decisió de desclassificar aquests documents, recordant: "La història ens recorda que els drets i la llibertat es conquereixen i es defensen cada dia". La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va dir que "la democràcia no es protegeix amb silencis, sinó amb memòria i transparència". I va afegir que "desclassificar els arxius del 23F és un acte de responsabilitat amb el nostre passat i compromís amb un futur més democràtic i fort".Sumar ha aplaudit la decisió de desclassificar aquests documents des de la premissa que "la història ens recorda que els drets i la llibertat es conquereixen i es defensen cada dia". Segons ha defensat la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, "la democràcia no es protegeix amb silencis, sinó amb memòria i transparència". A través d’un missatge a les xarxes socials conclou així que "desclassificar els arxius del 23-F és un acte de responsabilitat amb el nostre passat i compromís amb un futur més democràtic i fort".
Els pioners
Des de l’Executiu assenyalen que la ministra portaveu, Elma Saiz, oferirà avui tota la informació sobre aquesta decisió en la roda de premsa habitual posterior a la reunió de l’Executiu. Una iniciativa presa perquè, segons Sánchez, "les democràcies han de conèixer el seu passat per construir un futur més lliure". "Gràcies als qui vau obrir camí", conclou el missatge a les xarxes del president.Des de l’Executiu assenyalen que la ministra portaveu, Elma Saiz, serà la que ofereixi demà tota la informació sobre això d’aquesta decisió en la roda de premsa habitual posterior a la reunió de l’Executiu. Una iniciativa presa perquè, segons Sánchez, "les democràcies han de conèixer el seu passat per construir un futur més lliure". "Gràcies als qui vau obrir camí", conclou el missatge a les xarxes del president.
En el 45è aniversari del motí colpista, encara hi havia una part significativa de la documentació oficial sobre els fets classificada, emparada en la Llei 9/1968 de Secrets Oficials, norma preconstitucional aprovada durant el franquismeEn el 45è aniversari de l’aldarull colpista, encara hi havia una part significativa de la documentació oficial sobre els fets encara classificada, una cosa que s’emparava en la llei 9/1968 de Secrets Oficials, una norma preconstitucional aprovada durant el franquisme. .
