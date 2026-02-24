Els Vint-i-set
Hongria frena les sancions a Moscou i el crèdit a Kíiv
Beatriz Ríos
La UE arribarà previsiblement al quart aniversari de l’agressió russa contra Ucraïna sense un nou paquet de sancions contra Rússia i el préstec de 90.000 milions d’euros a Kíiv congelat, després que Hongria i Eslovàquia vetessin ahir les noves mesures contra el Kremlin i el Govern hongarès bloquegés el crèdit de què depèn l’economia ucraïnesa.
"Desgraciadament no hem assolit un acord sobre el 20è paquet [de sancions]", va anunciar la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, després de reunir-se amb els ministres d’Exteriors dels Vint-i-set a Brussel·les. "És un revés i un missatge que no volíem enviar avui", va dir.
Eslovàquia i Hongria encara compren petroli a Rússia, que reben a través de l’oleoducte de Druzhba que travessa Ucraïna. Després d’un bombardeig rus, Kíiv va al·legar que la tuberia s’havia vist danyada i, el 27 de gener, va frenar el subministrament als dos països. Però Budapest i Bratislava acusen els ucraïnesos d’haver-ho fet per "motius polítics". El ministre d’Exteriors hongarès, Péter Szijjártó, va anunciar que el seu país no aixecarà el veto a les sancions contra Rússia ni al préstec per a Kíiv fins que Ucraïna no restauri el trànsit de petroli.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats