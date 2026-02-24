Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hongria frena les sancions a Moscou i el crèdit a Kíiv

Beatriz Ríos

Brussel·les

La UE arribarà previsiblement al quart aniversari de l’agressió russa contra Ucraïna sense un nou paquet de sancions contra Rússia i el préstec de 90.000 milions d’euros a Kíiv congelat, després que Hongria i Eslovàquia vetessin ahir les noves mesures contra el Kremlin i el Govern hongarès bloquegés el crèdit de què depèn l’economia ucraïnesa.

"Desgraciadament no hem assolit un acord sobre el 20è paquet [de sancions]", va anunciar la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, després de reunir-se amb els ministres d’Exteriors dels Vint-i-set a Brussel·les. "És un revés i un missatge que no volíem enviar avui", va dir.

Eslovàquia i Hongria encara compren petroli a Rússia, que reben a través de l’oleoducte de Druzhba que travessa Ucraïna. Després d’un bombardeig rus, Kíiv va al·legar que la tuberia s’havia vist danyada i, el 27 de gener, va frenar el subministrament als dos països. Però Budapest i Bratislava acusen els ucraïnesos d’haver-ho fet per "motius polítics". El ministre d’Exteriors hongarès, Péter Szijjártó, va anunciar que el seu país no aixecarà el veto a les sancions contra Rússia ni al préstec per a Kíiv fins que Ucraïna no restauri el trànsit de petroli.

