Julio Iglesias demanda Yolanda Díaz per assenyalar-lo com a abusador sexual

Insta a un acte de conciliació perquè rectifiqui les seves manifestacions a les xarxes i entrevistes televisives

Julio Iglesias

Cristina Gallardo

Madrid

El cantant Julio Iglesias ha presentat una demanda contra la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, per assenyalar-lo com a abusador sexual en relació amb la denúncia –arxivada ara fa un mes– que van presentar contra ell dues extreballadores per presumpta agressió sexual i tràfic. La defensa de l’artista, que exerceix l’advocat José Antonio Choclán, ha interposat una sol·licitud per a la celebració d’un acte de conciliació en el qual reclama que la líder de Sumar «reconegui expressament el mal produït» i «rectifiqui les manifestacions fetes, en idèntics mitjans i franja horària».

Aquesta petició, prèvia a la presentació d’una querella per injúries, no fixa una quantitat per ser indemnitzat, però en el cas que el procediment segueixi endavant el cantant vol que l’import compensi «prudencialment els danys causats en funció de la difusió assolida pel comportament injuriós i calumniós. ».

Segons el text de la reclamació, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, Díaz hauria atribuït a l’artista a les xarxes socials de manera directa la condició d’«abusador sexual», de tenir treballadores en règim d’«esclavitud» i tenir una «estructura de poder basada en l’agressió permanent»–

L’endemà, en una compareixença a TVE, no només no es va retractar d’aquestes manifestacions, sinó que les va ratificar i va ampliar les expressions proferides contra l’artista adduint que «es concentren totes les vulneracions dels drets humans en dones que a més efectivament estaven en una posició d’inferioritat extrema, extrema com a éssers humans, extrema com a treballadores de Julio Iglesias», afegeix la demanda.

