Escàndol a la Policia
L’advocat de la denunciant de l’ex DAO diu que hi ha una altra assetjada
Afirma que una vigilant de seguretat que vivia a prop de González estudia denunciar-lo
Tono Calleja Flórez
L’advocat Jorge Piedrafita, que exerceix la defensa de la inspectora de Policia que va denunciar una presumpta violació de l’exdirector adjunt operatiu (DAO) del Cos Nacional de Policia (CNP) José Ángel González, assegura que una segona dona s’ha posat en contacte amb ell per informar-lo que hauria sigut assetjada pel comandament policial, que està citat a declarar com a querellat el 17 de març.
El lletrat va relatar a La Sexta que aquesta segona dona s’està plantejant denunciar-lo, ja que acusa l’ex DAO de la Policia Nacional d’assetjar-la. Seria una vigilant de seguretat que vivia a prop d’aquest excomandament policial i d’altres càrrecs de responsabilitat al Cos Nacional de Policia.
Piedrafita va explicar que, segons el relat d’aquesta dona, els comandaments policials haurien intentat que marxés perquè era a prop del lloc on els agents feien "festes". Ella no sabia que eren policies i se n’hauria assabentat veient les notícies. Així mateix, la dona ha assegurat que té vídeos i fotografies que demostrarien aquests presumptes fets.
Piedrafita, que va aportar al jutjat en el qual ha recaigut la causa contra González la llista de trucades rebudes per la seva clienta, les captures de pantalla dels missatges rebuts via WhatsApp i les gravacions d’àudio de les suposades agressions, va reclamar a l’instructor "la plena reserva i salvaguarda de la prova en seu judicial" i que les parts personades només puguin consultar-la "sota presència de la lletrada de l’Administració de justícia per evitar més filtracions que vulnerin la identitat" de la denunciant.
Aquest advocat fa la petició "atesa la reprovable situació que des del moment en què es va admetre a tràmit la querella del present procediment s’ha filtrat aquesta i les dades personals de la meva clienta, fet que ha obligat a implantar escorta policial per garantir la seva seguretat", diu l’escrit dirigit al titular del Jutjat de Violència contra la Dona número 8 de Madrid, David Maman.
D’altra banda, la Policia Nacional va obrir ahir el procés per a l’elecció d’una nova persona que ocupi el càrrec de DAO, posició que de manera interina està exercint ara la comissària principal i directora de Recursos Humans, Gemma Barroso, integrant de la Junta de Govern de la Policia. Es tracta d’un gest de tràmit, ja que l’elecció està pràcticament tancada, tot i que la decisió no és definitiva. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, vol que sigui una dona qui succeeixi el dimitit González.
Mentrestant, l’oposició prepara una andanada contra Marlaska, que no acudirà demà a la sessió de control al Govern, així que no haurà de respondre sobre l’escàndol, ja que tornarà des de Roma d’una reunió.
