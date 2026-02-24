Guerra comercial
L’Eurocambra torna a frenar les rebaixes aranzelàries als EUA
La Comissió de Comerç Internacional del Parlament posposa el vot previst per avui després de la nova amenaça de Trump
El país nord-americà i la UE van tancar l’acord ara suspès el mes de juliol
Beatriz Ríos
El Parlament Europeu no continuarà amb el procés d’aprovació de les rebaixes aranzelàries pactades en l’acord comercial entre els Estats Units i la Unió Europea fins que no hi hagi claredat sobre els nous gravàmens anunciats pel president Donald Trump, va anunciar ahir el president de la Comissió de Comerç Internacional de l’Eurocambra, Bernd Lange.
L’Eurocambra va tornar a posar fre al fet de tramitar la reducció d’aranzels a una àmplia llista de productes nord-americans que Brussel·les i Washington van pactar el mes de juliol, en el marc del seu acord comercial. Un acord comercial posat en qüestió després que Trump hagi anunciat nous gravàmens a les importacions, després de declarar el Tribunal Suprem els anteriors com a il·legals.
Lange va explicar durant una reunió de la comissió ahir que els nous aranzels anunciats per Trump vulnerarien l’acord entre la UE i els EUA al ser "molt més alts" que el gravamen del 15% màxim a les exportacions europees en territori nord-americà pactat. L’eurodiputat alemany va atribuir la decisió a la "incertesa" generada pel president dels Estats Units.
"No està clar si hi haurà mesures addicionals o com els Estats Units garantiran que l’acord de Tombury sigui respectat", va dir Lange. Per això, una majoria d’eurodiputats van optar per posposar el vot sobre les rebaixes aranzelàries, previst per avui mateix. La decisió arriba després d’una conversa tant amb el comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, com amb els serveis jurídics.
"No significa que mai votarem aquest assumpte, significa que volem claredat per part dels Estats Units que respectaran l’acord", va explicar Lange a l’inici de la reunió de la comissió. "Un acord és un acord, però ha de ser respectat per l’altra part també", va afegir.
La UE ha demanat als Estats Units "claredat" després que el Tribunal Suprem hagi decidit anul·lar la decisió de Trump d’imposar aranzels a les exportacions de tots els països del món. Una sentència davant la qual el republicà ha reaccionat anunciant gravàmens encara més alts.
Primera aturada per Groenlàndia
Els Estats Units i la UE van tancar un acord comercial el mes de juliol, precisament per frenar l’escalada aranzelària. Washington es va comprometre a mantenir un aranzel màxim del 15%, a canvi que els europeus fessin compres estratègiques i augmentessin les inversions als Estats Units, a més d’aprovar rebaixes substancials als gravàmens sobre una àmplia llista de productes.
Es tracta de la segona vegada en tot just unes setmanes que l’Eurocambra frena l’aprovació d’aquesta rebaixa. La primera vegada va ser conseqüència de les amenaces de Trump contra Groenlàndia, Dinamarca i els seus aliats. Aleshores, el president dels Estats Units es va acabar fent enrere. Ara, la UE exigeix claredat a la Casa Blanca.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats