Guerra a l’est d’Europa
La rereguarda resisteix al Donbàs malgrat la falta d’armes i militars
Fortament castigada durant els mesos inicials de l’ocupació russa, Izium és avui un nus logístic essencial per a l’Exèrcit ucraïnès a la frontera de Donetsk, la gran obsessió de Putin
Ricardo Mir de Francia
Quan a les capitals europees es rendeixi avui homenatge a Ucraïna, quatre anys després que Vladímir Putin ordenés la seva invasió amb la intenció de convertir-la de nou en un apèndix de la seva pretesa Rússia imperial, el Mikhaïlov prepararà el seu farcell per tornar a la trinxera. Ara amb el llit enfangat pel desglaç que comença a prendre forma en els matins assolellats i el fred atroç de les nits interminables. Tot corpulència, però tímid davant la "primera entrevista" de la seva vida, es guanyava la vida com a emigrant a les fàbriques de Polònia fins que va tornar a casa per Nadal per passar unes llargues vacances. "L’aniversari de la invasió no em porta més que mals records. Demà serà un dia com qualsevol altre, en què l’únic important serà acabar-lo viu", diu en un restaurant d’Izium.
A aquesta petita ciutat del sud-est de Khàrkiv la van fer famosa les tropes russes. Quan Ucraïna va aconseguir alliberar-la durant aquella contraofensiva llampec del ja molt llunyà setembre del 2022, el món va trobar als seus boscos centenars de cadàvers apilats en fosses comunes i una ciutat severament destruïda. Butxa, Mariúpol, Izium, la santíssima trinitat de la macabra ocupació russa en els seus compassos inicials. Però avui als seus carrers hi ha gairebé més tràfic que a la capital. Camions militars amb la cabina coberta amb una xarxa de pesca perquè rebotin els drons enemics s’obren pas entre la congestió. Mad Max a les noves fronteres oficioses d’Ucraïna, on es veuen més militars que civils.
Izium és una peça clau a la rereguarda del Donbàs, un centre logístic i nus ferroviari essencial per als militars ucraïnesos que defensen les últimes ciutats sota el seu control a la província de Donetsk, la gran obsessió de Putin, només uns quilòmetres més endavant. La destrucció massiva dels sis mesos que va durar l’ocupació russa va buidar una part substancial dels seus habitatges. I avui els soldats ucraïnesos ocupen aquestes cases abandonades. S’hi instal·len per descansar durant les rotacions, que en el cas del Mikhaïlov són de sis dies. Sis dies a Izium, sis al fang de la trinxera llançant morters.
Fa uns dies, les autoritats del país van anunciar que Ucraïna va recuperar uns 300 quilòmetres a diferents punts del front després que una de les companyies d’Elon Musk bloquegés l’accés de les tropes russes als satèl·lits Starlink. Satèl·lits que utilitzen sense permís, comprant-los a tercers països o després d’aconseguir-los a les posicions que penosament arrabassen als ucraïnesos. El front gairebé no s’ha mogut des de principis del 2023 per a cap dels bàndols. I no sembla que hi hagi perspectives per a una gran contraofensiva ucraïnesa com la de finals del 2022. "No estem avançant com ens agradaria perquè ens falten armes i soldats", relata el Mikhaïlov, que no està autoritzat a parlar públicament. "Depenem dels nostres aliats, però no n’hi ha prou. Si no fos pels nostres propis recursos, ja hauríem perdut", afirma.
Les Forces Armades ucraïneses tenen oficialment un milió de militars, però, segons el Centre for Eastern Studies, amb seu a Varsòvia, no més de 300.000 estan desplegats als poc més de 1.000 quilòmetres que té la línia del front. Per reposar les seves brigades, algunes de les quals estan només a un 30% de capacitat, necessitaria reclutar 300.000 soldats addicionals, d’acord amb la mateixa font. Rússia, en canvi, diu tenir al front uns 640.000 efectius.
"No diria que a les nostres unitats la gent estigui cremada, però, sí, al límit", afirma el Mikhaïlov. Moscou utilitza aquesta superioritat en operacions d’"infiltració total", com les va anomenar fa poc el comandant de les Forces Armades ucraïneses, Oleksandr Sirski. Una tàctica que consisteix a enviar petits grups d’infanteria per mirar de penetrar les línies ucraïneses.
Carn de canó
Missions, sovint, "suïcides", en paraules d’un comandant de la Brigada 44. "Els veiem arribar en els nostres monitors i ens costa creure el que veiem. Van directes a l’escorxador". El comandant, artiller de només 23 anys, es va allistar al principi de la invasió a gran escala, quan es preparava per anar a la universitat. "Nosaltres tenim superioritat tecnològica, però ells més homes i munició", diu als carrers d’Izium. Ucraïna continua reclamant als seus aliats celeritat en les entregues d’armament. Des de munició d’artilleria fins a capacitats antidró o interceptors per a la defensa àrea.
Més lluny del front, Moscou ataca en onades. Diumenge va llançar 347 drons i míssils sobre diferents províncies. Després de molts mesos castigant la infraestructura energètica, que ha deixat gelada una part substancial de la població, ara sembla estar canviant el seu objectiu per atacar els ferrocarrils i la xarxa de l’aigua.
