Publicitat
El sector públic haurà de publicar els diners que destina a mitjans de comunicació
Iván Gil
Més d’any i mig després de situar a la diana els denominats "pseudomedios" i proposar una reforma de la llei de publicitat per tallar el seu finançament públic, el Govern portarà al Consell de Ministres l’avantprojecte de Publicitat al Sector Públic. La norma estrella del pla de regeneració democràtica proposa limitar els ingressos per publicitat institucional de mitjans i plataformes en línia al 35%. Es busca així mateix augmentar la transparència amb l’obligatorietat de fer pública la propietat dels mitjans i el seu finançament, amb el deure de la publicació anual d’inversió publicitària per part del sector públic estatal.
Segons l’esborrany de l’avantprojecte a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, quedaran fora d’aquestes limitacions els mitjans amb un volum de negoci inferior als dos milions d’euros i d’àmbit territorial. Per això últim s’entén aquells l’audiència dels quals "es trobi concentrada, almenys en un 70% en l’àmbit d’una, dues o tres comunitats autònomes limítrofes, unes amb altres o entre si, entenent-se per aquestes aquelles que comparteixin frontera terrestre o, en el cas de les comunitats autònomes insulars, aquelles que mantinguin continuïtat o proximitat geogràfica amb les anteriors de conformitat amb la seva organització territorial".
Pel que fa a la transparència, l’article 12 de l’esborrany de l’avantprojecte introdueix requeriments de transparència en la contractació pública. En primer lloc, estableix l’exigència de fer públiques les tarifes ofertes al mercat per part dels prestadors de serveis de mitjans de comunicació "per als formats, espais, suports i períodes definits en el corresponent Pla d’anual de publicitat i comunicació, amb caràcter previ a la contractació de les campanyes de publicitat i accions de comunicació". Aquestes tarifes, que tindran la consideració de preus màxims en la contractació pública, "S’hauran de comunicar a la Comissió de Publicitat i Comunicació, exclusivament per part d’aquells prestadors de serveis de mitjans de comunicació interessats a difondre campanyes de publicitat i accions de comunicació del sector públic estatal"..
