La Generalitat descarta demanar a Sánchez que accepti l’IRPF
Junqueras recomana a Illa que no avanci les eleccions i li adverteix: "No escali conflictes que no pot guanyar"
Sara González
El Govern de Salvador Illa ha decidit que no esperarà més i aprovarà els pressupostos divendres. A partir de llavors, començarà un compte enrere en què la pilota serà a la teulada d’ERC. La mà, asseguren, està "estesa", però l’Executiu descarta haver de reclamar al president del Govern, Pedro Sánchez, un pronunciament a favor que Catalunya recapti l’IRPF. "No fa falta fer cap trucada, tenen ja el compromís i la paraula del president de la Generalitat", va sentenciar la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque.El Govern de Salvador Illa ha decidit de manera inamovible que no esperarà més, que ja ha fet tot el que havia de fer i aprovarà els pressupostos divendres. Entén que, a partir de llavors, començarà un compte enrere en què la pilota serà a la teulada d’ERC. La mà, asseguren, està "estesa", però el que descarta l’Executiu és que hagi d’aixecar el telèfon per reclamar al president del Govern, Pedro Sánchez, un pronunciament o gest explícit a favor que Catalunya recapti l’IRPF. "No fa falta fer cap trucada, tenen ja el compromís i la paraula del president de la Generalitat", ha sentenciat la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque.
Les posicions estan enrocades. Si ERC espera un gest dels socialistes, l’objectiu del Govern és que siguin els republicans els que es moguin i donin el seu sí. No preveuen, ara per ara, cap trobada d’Illa amb Oriol Junqueras. Insisteixen que no pensen en cap altre escenari que no sigui sortir amb èxit d’aquest repte, però la consellera va esquivar revelar si el pla b seria recórrer als suplements de crèdit o convocar eleccions.Les posicions estan enrocades. Si ERC espera un gest dels socialistes, l’objectiu del Govern és que siguin els republicans els que es moguin i donin el seu ‘sí’, però no preveuen, ara per ara, cap trobada d’Illa amb Oriol Junqueras. Insisteixen que no contemplen cap altre escenari que no sigui sortir amb èxit d’aquest repte, però la també consellera ha esquivat revelar si el pla b en cas de no aconseguir-ho seria recórrer de nou als suplements de crèdit o bé convocar eleccions.
Entre bambolines, a la Generalitat asseguren que no estan disposats a transitar un any més amb la pròrroga dels comptes del 2023 i esperen que ERC senti la pressió política i dels agents socials perquè acabi cedint. "Catalunya necessita recursos per reforçar els serveis públics", burxen des de la Generalitat.
ERC manté l’estira-i-arronsa
Junqueras manté l’estira-i-arronsa amb el Govern. El dirigent d’Esquerra es va reafirmar ahir en el seu veto als comptes públics si l’Executiu no compleix la recaptació de l’IRPF: "ERC vol pressupostos, és clar, i més que ningú. Molt més que el PSC, crec, perquè qui no fa tot el possible per tenir-los és qui no compleix els acords", va defensar.
El líder republicà va assegurar en una entrevista a Catalunya Ràdio que el seu no als pressupostos "és definitiu" i va dir que presentarà una esmena a la totalitat al Parlament si els socialistes no avalen l’encaix legal perquè Catalunya estigui en disposició de recaptar el tribut.
Junqueras va demanar als membres del Govern "que no escalin conflictes que no es poden guanyar", i va recomanar així a Illa que no segueixi el mateix camí que l’expresident d’Esquerra, Pere Aragonès, que va decidir avançar les eleccions davant la falta de suports per als comptes, i el resultat d’aquesta decisió va ser la pèrdua de 13 diputats i del Govern. "No podrà tenir una majoria si va a eleccions. Totes les enquestes diuen que el PSC baixa, i ERC puja, però probablement no hi haurà una majoria per a la investidura", va raonar. n
