Illa compareixerà al Parlament pel caos de Rodalies i les vagues de docents, agricultors i metges
El president assegura que donarà «totes les explicacions» sobre l’acció del seu Govern després que Junts demanés les seves explicacions en el ple
Illa compareix cinc vegades al Parlament i Parlon registra el nombre més gran peticions de l’oposició
Gisela Boada
El president Salvador Illa ha anunciat aquest dimecres que compareixerà al Parlament per retre comptes sobre la gestió del Govern durant la crisi de Rodalies «com més aviat millor», després que fa un mes ho fes el conseller de la Presidència,Albert Dalmau, per la mateixa qüestió. En aquella ocasió, Dalmau va intervenir a petició pròpia, ja que tenia delegades les funcions de president durant la baixa mèdica d’Illa, tot i que diversos grups parlamentaris també ho van sol·licitar. També van comparèixer en comissió parlamentària la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la d’Interior, Núria Parlon.
«Tinc el màxim respecte institucional a aquest Parlament; no tinc cap problema a comparèixer, malgrat que el Govern ja ha donat explicacions», ha dit en la primera sessió de control a l’hemicicle després de la seva alta mèdica, un cop que la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, li retragués que hagi «tingut temps per concedir entrevistes, però no per venir al Parlament a retre comptes». «No és un tema de disponibilitat, sinó de voluntat», ha rematat Sales en el seu torn de paraula. El seu partit ha forçat que es voti en el ple si Illa ha de retre comptes per aquest episodi, però abans d’això, el president ja ha avançat que ho farà «cada vegada que ho demanin» i que el PSC votarà a favor d’aquesta petició, que se saldarà poc després.
30 dies per comparèixer
Amb els vots socialistes i de Junts serà suficient perquè prosperi la votació, per la qual cosa, segons el reglament del Parlament, el president disposa de 30 dies per comparèixer, un període que coincidirà amb la tramitació dels pressupostos, que no compten amb el suport d’ERC i estan abocats al fracàs si el Govern no troba una fórmula per garantir que Catalunya pugui recaptar l’IRPF. Tot i així, el president ha assegurat que el seu equip buscarà «una data al més aviat possible» per fer-ho.
Els postconvergents consideren que Illa ha d’explicar per què no va cessar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la crisi, malgrat que la majoria de l’hemicicle havia demanat en dues ocasions que dimitís. No va ser fins sis dies després de l’inici del caos a Rodalies, agreujat per la mort d’un maquinista en un descarrilament a Gelida, que Junts va assenyalar per primera vegada Illa, encara hospitalitzat per l’osteomielitis púbica, com a responsable de la situació. «És tan inaudit que la consellera [Paneque] continuï formant part del Govern com que Illa no la cessi; si no vol cessar la consellera, el president passa a ser el responsable d’aquesta crisi», va dir llavors el vicepresident de Junts,Josep Rius.
Serà la primera vegada que es vota en el ple que Illa reti comptes al Parlament, ja que en la resta d’ocasions s’ha forçat en la Junta de Portaveus, com quan ho van fer perquè comparegués per la corrupció del PSOE i la trama Koldo o els canvis en el servei d’emergències del 112. El president també ha retut comptes a petició pròpia per la dana de novembre del 2024; la gestió de la gran apagada l’abril del 2025; i la pesta porcina a finals de l’any passat. També a l’inici de la legislatura per detallar l’estructura del Govern, un tràmit obligatori per llei.
