Escalada al Golf
L’Iran ultima la compra de míssils supersònics antivaixells a la Xina en plena tensió amb els EUA
L’operació s’ha conegut quan falta un mes per a la cimera entre Trump i Xi a Pequín
Adrián Foncillas
L’Iran i la Xina estan a prop de signar una venda de míssils supersònics antivaixells mentre l’armada nord-americana pren posicions per atacar la República Islàmica. L’armament xinès, segons els experts, multiplica la capacitat defensiva i generarà en Donald Trump una ira similar a la que experimenta la Xina amb les vendes d’armes a Taiwan. No escassejaran els assumptes a la taula quan Xi Jinping i Trump es reuneixin el mes vinent a Pequín.
L'acord és pròxim, però encara no hi ha data d'entrega, assenyala l'agència Reuters citant sis fonts anònimes i pròximes a les negociacions. Aquestes sembla que van començar fa dos anys i van rebre una empenta després de la guerra dels 12 dies amb Israel del juny passat. A l'estiu, segons l'agència, el viceministre de Defensa, Massoud Oraei, va arribar a la Xina en visita secreta. Es desconeix quants míssils entren en l'operació, el preu i si la Xina s'ha fet enrere en vigílies del que sembla una guerra anunciada.
El CM-302 és el millor míssil del món per enfonsar un barco, és igual un portaavions que un destructor. Així ho presenta la companyia estatal Corporación Aeroespacial de Ciència i Indústria. Potser no és el millor però els experts lloen la seva capacitat destructiva. "Canvia per complet les regles de joc si l’Iran compta amb tecnologia supersònica per atacar barcos a la zona. Són molt difícils d’interceptar", ha assenyalat un expert del ‘think tank’ israelià Institut d’Estudis de Seguretat Nacional. El míssil pot ser muntat sobre barcos, avions o plataformes mòbils terrestres, té un rang de 290 quilòmetres i està dissenyat per evadir les defenses amb el seu vol baix i ràpid. És, en resum, l’amenaça més seriosa per a l’armada nord-americana quan ja té l’Iran a tir. Per les aigües pròximes navega el portaavions USS Abraham Lincoln i està en camí l’USS Gerald R. Ford. El règim islàmic ha esgotat ja la meitat dels 10 dies que li va concedir Trump el 19 de febrer per firmar un acord sobre el seu programa nuclear o patir un atac militar.
Pressió internacional
L’Iran també negocia la compra dels sistemes de míssils terra-aire coneguts com a MANPDADS i de míssils contra satèl·lits, afirmen les fonts de Reuters. Aquest frenesí suggereix que l’Iran ha trencat les reticències de la Xina després que aquesta interrompés les seves massives vendes d’armes a mitjans dels 90 per la pressió internacional. Les úniques acusacions nord-americanes estan relacionades amb els precursors químics dirigits al programa balístic iranià que Pequín va negar. És costum que les maniobres militars anuals de la Xina, Rússia i l’Iran irritin Washington.
El subministrament d’armament d’última generació elevaria un suport que fins ara es limitava a la diplomàcia i al comerç.
