Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Piscines municipals de ManresaIncendi a ManresaAbocador del BagesJYSKIncendi Santa LlúciaPremi Emili TeixidorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Document de 58 pàgines 

Les víctimes, de nou com a eix vertebrador

Afectats per la DANA clamen justícia per defuncions evitables i reclamen la fi del blindatge a Mazón

Afectats per la DANA clamen justícia per defuncions evitables i reclamen la fi del blindatge a Mazón

Lluís Pérez

València

La jutge de Catarroja, encarregada de la instrucció de la dana de València, dona un important pes a les víctimes de la dana al document difós ahir, formulat com a exposició raonada per demanar al Tribunal Superior de Justícia que es plantegi investigar com a imputat l’expresident Carlos Mazón, i se centra en aquestes durant un total de 58 pàgines, la meitat de l’escrit que té una extensió de 109 pàgines. Aquestes són «l’objecte del present procediment» a través del qual s’investiguen «230 homicidis imprudents, així com lesions imprudents»; una xifra que podria ampliar-se fins a 231, com així explica la magistrada, perquè està «en tràmit l’estudi d’una altra mort». Al llarg de la seva extensa exposició, la magistrada reafirma aquesta xifra oficial davant les «teories forassenyades» dels que encoratgen les mentides. Segons el document, aquestes declaracions, repetides per la presidenta de Liberum just dilluns a les Corts, són una «falta de respecte a la memòria de les víctimes i dels familiars».

El document inclou el nom i els cognoms de les 230 vides que es van perdre a la fatídica tarda del 20 d’octubre i especifica les «circumstàncies» de la mort de cada una d’aquestes. Al llarg del document, s’exposa la informació recopilada sobre el moment de la seva mort i les causes concretes d’aquesta al llarg de tota la instrucció.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents