Moció parlamentària
Londres publicarà els documents que van nomenar Andreu enviat comercial
El Parlament aprova la moció del Partit Liberaldemòcrata
Tots els grups mostren la seva indignació per les presumptes filtracions de l’expríncep
Lucas Font
El Parlament britànic va acordar ahir per unanimitat publicar els documents relacionats amb el nomenament de l’expríncep Andreu d’Anglaterra com a enviat comercial del Regne Unit, un càrrec que va exercir entre el 2001 i el 2011. La mesura, proposada pel Partit Liberaldemòcrata, va comptar amb el suport del Govern laborista i de la resta de partits de l’oposició, que van mostrar la seva indignació per les informacions que apunten que Andreu va compartir informació confidencial amb el pederasta Jeffrey Epstein relacionada amb els seus viatges comercials. Andreu, detingut dijous passat, està sent investigat per la policia per un presumpte delicte de conducta indeguda en l’exercici d’un càrrec públic.
La moció aprovada obligarà el Govern a entregar tota la documentació relativa a la creació del càrrec d’enviat comercial i al procés per nomenar Andreu en aquesta posició, inclosos els documents que apunten que Peter Mandelson –l’exministre laborista investigat també pels seus vincles amb Epstein– va ser una de les persones que va pressionar perquè el nomenament es dugués a terme. Els arxius hauran d’incloure les comunicacions entre els diferents departaments governamentals relacionades amb la creació del càrrec; les actes de les reunions i els correus electrònics sobre el procés que es va seguir per determinar la idoneïtat del llavors príncep per al lloc.
Càrrec polèmic
El líder del Partit Liberaldemòcrata, Ed Davey, va demanar que es publiqui la informació al més aviat possible per aclarir per què el llavors Govern laborista va apostar per nomenar Andreu malgrat les reserves mostrades en aquell moment per membres del mateix Executiu i també per membres de la família reial, inclòs Carles III, llavors príncep de Gal·les. "És alarmant el que hem llegit sobre el fet que Peter Mandelson va escriure al llavors primer ministre Tony Blair, en qualitat d’exsecretari de Comerç, per pressionar a favor del nomenament d’Andreu. Un amic d’Epstein pressionant per aconseguir una feina per a un altre amic d’Epstein i que podria ajudar Epstein a enriquir-se", va assegurar Davey.
El secretari d’Estat de Comerç, Chris Bryant, va aclarir que alguns dels documents sobre l’etapa d’Andreu com a enviat comercial no es podran publicar, ja que això podria entorpir les investigacions policials que segueixen en marxa. Tant la policia com la Fiscalia estan estudiant la possibilitat de presentar càrrecs contra l’expríncep després de la seva detenció. Aquests documents se sumaran als que el Govern s’ha vist forçat a publicar sobre el nomenament de Mandelson com a ambaixador britànic a Washington a finals del 2024, un càrrec al qual va accedir malgrat que en aquell moment ja es coneixien els vincles amb Epstein. Mandelson també va ser detingut i alliberat ahir en el marc de la investigació pel mateix delicte pel qual s’investiga Andreu.
- Busquen un jove que va desaparèixer dilluns quan anava de Marganell a Castellbell i el Vilar caminant
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- El Japó al Solsonès: l’esperit del turisme Shinrin-yoku arrela al bosc de Biosca
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Inverteixen 630.000 euros per cobrir la piscina d’estiu de Manresa i utilitzar-la tot l’any
- Necrològiques del 24 de febrer del 2026
- Radiografia meteorològica de Montserrat: les gelades cauen en picat
- Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe