Cop al narcotràfic
Mèxic parla de normalitat de cara al Mundial de futbol
A prop de l’estadi on jugarà Espanya van aparèixer el 2025 milers de restes humanes
Aitor Sáez
¿Es pot disputar un Mundial en una ciutat on un càrtel crema desenes de vehicles i comerços com a resposta a la caiguda del seu líder? ¿Hi ha condicions de seguretat per rebre milers de turistes? Aquesta és la preocupació amb què es desperta Mèxic i el món després de l’onada de violència a Guadalajara per la caiguda del capo més buscat, Nemesio Oseguera, àlies el Mencho, amagat a tan sols cent quilòmetres de l’estadi on, per exemple, Espanya s’enfrontarà a l’Uruguai en tot just quatre mesos.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, va voler dissipar qualsevol dubte sobre la permanència de Guadalajara com a seu del Mundial de futbol. "No hi ha cap risc", va assegurar i va afirmar que hi ha "totes les garanties" en matèria de seguretat per acollir el torneig. La mandatària insisteix que "s’ha recuperat la normalitat", però a Jalisco, l’estat feu del Mencho, encara hi ha narcobloquejos en carreteres i botigues en flames.
"Encara passen camionetes amb homes armats. No s’ha acabat el problema, en qualsevol moment tornen a incendiar cotxes", explica a EL PERIÓDICO per telèfon una dona que treballa en una fonda pròxima a l’estadi Akron, el recinte a Guadalajara que acollirà quatre dels partits de la fase de grups. "Espero que no hi hagi Mundial. En comptes de preocupar-se pel Mundial, s’haurien de preocupar per la seguretat de Mèxic. ¿Per a què hem de portar gent que visqui la mateixa por que nosaltres?", continua la propietària del restaurant, que prefereix ometre el seu nom per temor que la matin.
La virulenta reacció del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha posat en alerta la FIFA, que ha demanat una reunió extraordinària amb el Govern mexicà. Els estatuts de la federació internacional de futbol permeten retirar una seu del torneig si no es donen les condicions òptimes, però en el dia d’avui sembla que encara no és una opció.
500 bosses amb cadàvers
Al voltant del modern estadi inaugurat fa poc més d’una dècada s’han trobat desenes de fosses comunes amb més de 500 bosses amb restes humanes. Jalisco és un dels estats amb més desaparicions en un Mèxic amb prop de 130.000.
