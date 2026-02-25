Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Piscines municipals de ManresaIncendi a ManresaAbocador del BagesJYSKIncendi Santa LlúciaPremi Emili TeixidorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Viatge privat

El rei Harald de Noruega, hospitalitzat a Tenerife per una infecció

Els reis de Noruega Sonia i Harald.

Els reis de Noruega Sonia i Harald. / E. D.

Daniel Millet

Santa Cruz de Tenerife

El rei Harald V de Noruega està hospitalitzat en un centre sanitari de Tenerife, segons informa la casa reial del país nòrdic. L’ingrés s’ha produït mentre Harald i la reina Sònia es troben a l’illa en un viatge privat, en concret a la zona turística del sud.

Harald, que acaba de fer 89 anys, rep tractament per infecció i deshidratació. El seu estat és bo i el seu metge privat ha viatjat a Tenerife per recolzar el tractament. El monarca es troba a l’Hospiten Sud, al municipi de Tenerife d’Arona.

Notícies relacionades

Les polèmiques que travessa la Casa Reial de Noruega coincideixen amb el viatge del rei i la reina a l’illa. El judici a Marius Borg, fill de Mette-Marit de Noruega, per presumpta agressió sexual entre molts altres càrrecs, i les converses de la mateixa princesa de Noruega amb el depredador sexual nord-americà Jeffrey Epstein han generat una tempesta sobre la família reial noruega. El rei de Noruega va accedir al tron després de la mort del seu pare, el rei Olaf V, el 1991. És l’actual cap d’Estat del país i va ser també l’últim cap de l’Església de Noruega, càrrec que va ostentar fins al 2012.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents