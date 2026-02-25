Sefcovic diu que els EUA respectaran el pacte amb la UE
El comissari de Comerç demana a l’Eurocambra que reprengui el procés per aprovar rebaixes aranzelàries a productes nord-americans
Washington promet complir l’acord amb la Unió si el compromís és recíproc
El Tribunal Suprem nord-americà ha dictaminat que els aranzels de Trump són il·legals
Beatriz Ríos
El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, va assegurar ahir al Parlament Europeu que els seus homòlegs nord-americans s’han compromès a respectar l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, malgrat les noves amenaces aranzelàries del president Donald Trump, en resposta a una sentència del Tribunal Suprem.
"Complirem amb el nostre acord si vostè respecta l’acord", van dir el representant comercial dels EUA, Jamieson Greer, i el secretari de Comerç, Howard Lutnick, durant una conversa telefònica dissabte passat, segons va explicar Sefcovic. Per això, el comissari va instar l’Eurocambra a continuar el procés legislatiu per adoptar les rebaixes aranzelàries a què Brussel·les es va comprometre.
El 2 d’abril, Trump va anunciar un increment dels gravàmens a les importacions procedents de tot el món fent ús de la llei de poders econòmics d’emergència internacional. Ho va anomenar el Dia de l’Alliberament. Divendres passat, el Tribunal Suprem dels EUA va dictaminar que el president no podia acollir-se a la llei i, per tant, aquests aranzels eren il·legals.
En resposta, Trump va anunciar un increment temporal del 10% del gravamen a les exportacions, que s’afegeix als coneguts com a aranzels nació més afavorida. Aquesta taxa es refereix al fet que el gravamen més baix que un país apliqui sobre les importacions és el mateix que automàticament s’aplicarà a tots els seus socis, tret que hi hagi un acord específic, per evitar la discriminació.
Les noves condicions podrien posar en risc l’acord que els EUA i la UE van firmar el mes de juliol passat. Aquest acord estableix un aranzel màxim del 15% a les exportacions europees. A canvi, el bloc es va comprometre a incrementar les inversions i les compres estratègiques als EUA, però també a rebaixar substancialment els gravàmens a una llarga llista de productes nord-americans.
La rebaixa aranzelària requereix la negociació de les condicions i el consentiment tant del Consell, on estan representats els governs dels Vint-i-set, com de l’Eurocambra.
La comissió de comerç internacional del Parlament havia de votar la seva postura respecte a aquestes rebaixes ahir per començar la negociació. No obstant, davant la incertesa generada primer per la sentència i després per l’anunci de Trump, va decidir posposar el vot. "No queda clar si hi haurà mesures addicionals o com els Estats Units garantiran que l’acord de Tombury sigui respectat", va assegurar dilluns passat el president de la comissió parlamentària, Bernd Lange.
Ahir, Sefcovic va demanar al Parlament que continuï amb el procés i compleixi amb l’horitzó temporal que s’havia marcat: adoptar la seva posició negociadora al març. "Tots dos hem de complir la nostra part del tracte", va insistir el comissari, que va explicar que està en contacte contínuament amb els seus homòlegs a l’altre costat de l’Atlàntic.
Aquests contactes deuen estar donant els seus fruits perquè, després de la primera trucada, diumenge passat, la Comissió Europea va emetre un dur comunicat contra els Estats Units. "Un acord és un acord. Com a principal soci comercial dels Estats Units, la UE espera que aquest país compleixi els compromisos establerts", sentenciava el text.
El comunicat donava a entendre que, a ulls de Brussel·les, la sentència del Suprem i l’anunci després de Trump posaven el tracte en risc. Tot i que ahir Sefcovic va reconèixer que la mateixa Casa Blanca encara està estudiant la decisió de l’alt tribunal.
- Busquen un jove que va desaparèixer dilluns quan anava de Marganell a Castellbell i el Vilar caminant
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- El Japó al Solsonès: l’esperit del turisme Shinrin-yoku arrela al bosc de Biosca
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Inverteixen 630.000 euros per cobrir la piscina d’estiu de Manresa i utilitzar-la tot l’any
- Necrològiques del 24 de febrer del 2026
- Radiografia meteorològica de Montserrat: les gelades cauen en picat
- Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe