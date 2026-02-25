23F, el cop d’Estat
Tejero va posar en dubte els plans d’Armada: «És un matusser, el que vol és ser president com sigui»
Accedeix als documents del 23F en aquest enllaç
DIRECTE | Documents desclassificats del 23F, en directe: última hora de la publicació i reaccions
Miguel Ángel Rodríguez
Antonio Tejero, en ple cop d’Estat del 23F, va posar en dubte les intencions que tenia el general Alfonso Armanda per tirar endavant el motí. En una conversa telefònica entre Tejero i Juan García Carrés, l’únic civil condemnat per l’intent de cop d’Estat, el tinent coronel de la Guàrdia Civil avisa que Armada és un «matusser» i insta el seu interlocutor que avisi el general Jaime Milans del Bosch que no se’n fiï, que «el que vol és ser president com sigui, al preu que sigui».
Entre els documents desclassificats pel Govern aquest dimecres hi ha algunes de les converses que va mantenir Tejero amb l’exterior, una vegada ja estava tancat al Congrés dels Diputats. Entre aquestes n’hi ha una amb García Carrés, que havia sigut procurador de les Corts franquistes. Durant el diàleg, García Carrés l’informa que dos regiments anaven cap a la Cambra baixa per donar-li suport i li demanava resistir. «Estic passant una estona cabró», li respon Tejero.
Al llarg de la conversa, Tejero li demana més informació sobre què està passant a l’exterior i arriba un moment en què adverteix al seu interlocutor de les intencions d’Armada. La conversa prova que el tinent coronel de la Guàrdia Civil va arribar al Congrés sense conèixer els plans d’Armada de proposar la creació d’un Govern de concentració presidit per ell mateix. «Digues al Pedro que li digui al Milans que no es fiï d’Armada, que el que vol és ser president com sigui, al preu que sigui», avisa García Carrés.
«Diu que no et fiïs gaire de qui ha anat allà», respon García Carrés, parlant amb una tercera persona que està identificada en la conversa documentada per la Guàrdia Civil. «¿Gaire? Ni un pèl», insisteix Tejero. Més endavant, recalca que Armada estava disposat a entrar en un Govern Militar «amb tal que el presidís ell». «Aquest el que vol és una poltrona, ¿eh?», recalca Tejero durant la conversa.
