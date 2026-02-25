Les negociacions autonòmiques
Vox rebutja el decàleg del PP i refreda els contactes
Les converses per als governs d’Extremadura i Aragó s’estanquen
Abascal considera «ofensiu» el document «marc» publicat pels populars
Mariano Alonso Freire
Tot just 24 hores, menys fins i tot, va durar el reseteig de les negociacions entre el Partit Popular (PP) i Vox, que de moment continuen sense entreveure un acord ni a Extremadura ni a Aragó. El procés va encallar ahir a primera hora, quan en una entrevista a Antena 3 Santiago Abascal va deixar clar fins a quin punt li semblava «ofensiu» el decàleg publicat la vigília pels populars. Un autoanomenat document «marc» en què els d’Alberto Núñez Feijóo pretenien fixar els límits de qualsevol acord, incloent aspectes tan preliminars o bàsics com el respecte a la Constitució o, fins i tot, a la màxima institució de l’Estat.
El president de Vox va arribar a afirmar que «jo he defensat fins i tot amb la meva integritat física la Constitució», una clara referència als seus orígens en política com a dirigent del PP basc en els anys durs d’ETA, suficient perquè el seu antic partit entengui fins a quin punt se sent dolgut amb aquest document.
Fonts de Vox expliquen part del perquè d’aquesta ofensa. «Abascal sempre ha demanat en privat, i directament a Feijóo, que hi hagués respecte per a nosaltres. Podem discrepar, i haurem de cedir per arribar a acords, però se’ns ha de considerar com mereixem», afirmen, posant-se una mica en la psique del cap de files, que d’altra banda va deixar entreveure això mateix en les seves manifestacions públiques.
«Santi» i el dret
Donant-li la volta a aquest argument, la portaveu del Grup Popular al Congrés, Ester Muñoz, va reclamar al líder de Vox (al qual l’uneix una relació personal bastant cordial, de quan van coincidir en el PP) «que no es cregui aquestes etiquetes que els posen, sobretot l’esquerra. Que no se les cregui, de veritat. Jo crec que és de molt bona voluntat que la primera força política que ha guanyat unes eleccions, i que ha d’arribar a un acord amb la tercera força política, posi un document precís, transparent, que coneguin tots els espanyols, per donar certesa sobre el que es parlarà i sobre el que no es parlarà i que sobre aquest puguem entendre’ns», va concloure. Tot i que la seva intervenció també va tenir cert to displicent quan va afirmar, fins i tot anomenant-lo pel diminutiu del seu nom de pila, que «jo entenc que el Santi no ve del món del dret, però els que sí que venim d’allà sabem que és normal començar una negociació entregant un document», li va etzibar.
Tot i que fins i tot hi ha veus en el PP, i des de fa temps, sobretot mirant l’experiència a Extremadura amb la presidenta en funcions de la Junta, María Guardiola, que reclamen mesurar més les consideracions que es fan sobre Vox, tenint en compte sobretot que cal continuar asseient-se amb ells en taules de negociació. «Si jo no estic d’acord en una determinada política amb algú, quan m’aixequi de la taula de negociació hauré cedit jo, o haurà cedit ell; però si jo dic a algú masclista, o homòfob, quan m’aixequi de la taula de negociació, i fins i tot encara que hàgim arribat a un acord, l’altra part continuarà sent un masclista, o un homòfob», explica un dirigent del PP.
Malgrat tot, i a una setmana del primer debat d’investidura de Guardiola, que gairebé tots els concernits donen per perdut, tot i que hi pot haver una altra investidura que eviti la temuda repetició electoral, hi ha cert optimisme. En el PP insisteixen que Vox no pot estripar les cartes ni exposar-se al risc de tornar a les urnes, fins i tot gaudint d’un moment demoscòpic tan dolç. Tot i que s’admet que fins a les eleccions a Castella i Lleó del 15 de març és molt difícil que hi hagi avenços.
