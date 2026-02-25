Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Discurs davant el Parlament Europeu

Zelenski demana data per a l’entrada del seu país a la UE

Volodímir Zelenski en una captura d'un vídeo proporcionat per la Presidència d'Ucraïna

Volodímir Zelenski en una captura d'un vídeo proporcionat per la Presidència d'Ucraïna / AFP / PRESIDENCIA DE UCRANIA

Beatriz Ríos

Brussel·les

Ucraïna va agrair el suport de la Unió Europea des del dia de la invasió russa, però va reclamar una data concreta d’entrada al bloc, que podria ser clau per garantir la seva seguretat. "El futur d’una Ucraïna segura i pròspera és a la Unió Europea", van dir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa, en un comunicat conjunt emès quan tots dos estaven camí de Kíiv. Però Ucraïna vol saber exactament quan serà això.

Durant un ple extraordinari de l’Eurocambra dilluns passat, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va demanar un calendari. "És important per a nosaltres rebre una data clara per entrar a la UE", va dir Zelenski, que es va dirigir a l’hemicicle per videoconferència des de Kíiv, on preveu reunir-se amb Costa i Von der Leyen. La qüestió de l’adhesió estarà inevitablement sobre la taula. Des de Brussel·les, la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna es veu com un afront al model econòmic, polític i de seguretat europeu. Els europeus reconeixen que és la seguretat del continent el que està en joc al front ucraïnès. En els últims mesos, s’ha parlat de diverses possibles dates d’entrada, des del 2027 fins al 2030. Però fonts comunitàries reconeixen que qualsevol decisió ha de respondre al fet que el país compleixi els criteris.

TEMES

