Catalunya duplica la taxa turística amb un 25% de la recaptació per a habitatge
La pujada entrarà en vigor a l’abril a Barcelona, mentre que a la resta de la comunitat s’introduirà de manera gradual fins a l’any vinent
Quim Bertomeu
El Parlament va aprovar ahir la llei que duplica la taxa turística a Catalunya. Ho va fer amb 68 vots a favor del PSC, ERC i els Comuns. Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana hi van votar en contra (63 escons) i els quatre diputats de la CUP s’hi van abstenir. A Barcelona, aquesta pujada entrarà en vigor a l’abril. A la resta de Catalunya serà progressiva: hi haurà un primer increment aquell mateix mes i la resta es deixarà per a l’abril del 2027. Part del recaptat es destinarà a polítiques de vivenda.El Parlament ha aprovat aquest dimecres la llei que duplica la taxa turística que es paga a Catalunya. Ho ha fet amb els 68 vots a favor del PSC, ERC i els Comuns. Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana han votat en contra (63 escons) i els quatre diputats de la CUP s’han abstingut. A Barcelona, aquesta pujada entrarà en vigor el mes d’abril. A la resta de Catalunya serà progressiva: hi haurà un primer increment aquell mateix mes i la resta es deixarà d’aquí a un any, l’abril del 2027. Una part del que es recapti es destinarà a polítiques de vivenda.
La taxa estableix una pujada generalitzada en tots els establiments turístics, sent la més pronunciada als hotels de cinc estrelles. Actualment, en un hotel de luxe de la capital catalana es paga una tarifa base de 3,5 euros per nit més un recàrrec municipal de 4 euros, totalitzant 7,5. Amb la nova llei, la tarifa base pujarà a set euros i, amb el recàrrec municipal actualitzat a 5 euros, en seran 12. El consistori podrà pujar fins a 15 euros si ho estima oportú.La taxa estableix una pujada generalitzada a tots els establiments turístics (vegeu la taula), però la més pronunciada serà als hotels de cinc estrelles. Actualment, en un hotel de luxe de la capital catalana es paga una tarifa base de 3,5 euros per nit més un recàrrec municipal de 4 euros – en total, 7,5 –. Ara, amb la nova llei, la tarifa base pujarà als set euros que amb el recàrrec municipal actualitzat per a aquest any – 5 euros – en seran 12. A més, el consistori tindrà marge per pujar fins als 15 euros si ho estima oportú.
A la resta de Catalunya les tarifes seran inferiors, però també creixeran. L’abril del 2026 en un hotel de cinc estrelles es pagaran 4,5 euros per nit, que amb recàrrec podrien arribar als 8,5. A partir de l’abril del 2027, en seran sis per nit, que amb recàrrec podran arribar als 10. La llei també afecta hotels de menys rang, els pisos turístics, els albergs, els càmpings i els creuers.A la resta de Catalunya les tarifes seran menors, però també creixeran. L’abril del 2026 en un hotel de cinc estrelles es pagaran 4,5 euros per nit que, amb recàrrec, podrien arribar als 8,5. A partir de l’abril del 2027, en seran sis per nit que amb recàrrec podran arribar als 10. La llei també afecta els hotels de menor rang, els pisos turístics, els albergs, els càmpings i els creuers.
A part de la pujada, la nova norma recull altres novetats. Fins ara, només Barcelona podia aplicar un recàrrec municipal a la tarifa base que fixa la Generalitat. A partir d’ara, podran fer-ho tots els ajuntaments que ho considerin oportú. Aquest recàrrec tindrà un límit màxim de 4 euros i no podrà superar la xifra base de la Generalitat. El que recaptin els consistoris anirà a parar a les arques municipals.A part de la pujada, la nova norma recull altres novetats destacades. Fins ara, només Barcelona podia aplicar un recàrrec municipal a la tarifa base que fixa la Generalitat. A partir d’ara, podran fer-ho tots els ajuntaments que ho considerin oportú. Aquest recàrrec tindrà un límit màxim de 4 euros i no podrà superar la xifra base de la Generalitat. El que recaptin els consistoris serà per a ells, és a dir, anirà a parar a les arques municipals.
La llei inclou dues qüestions més. En primer lloc, només hi haurà un període de liquidació a l’any per facilitar la gestió i evitar el frau. En segon lloc, un 25% del que recapti la Generalitat serà per a vivenda. Els impulsors argumenten que el turisme genera externalitats negatives en l’accés a la vivenda, per la qual cosa una part de la taxa ha de servir per mitigar-les. El 75% restant anirà al fons del foment del turisme.La llei inclou dues qüestions més a tenir en compte. En primer lloc, només hi haurà un període de liquidació a l’any –i no dos, com fins ara– per facilitar la gestió i evitar el frau. En segon lloc, un 25% del que recapti la Generalitat es dedicarà a polítiques de vivenda. Els impulsors argumenten que el turisme genera externalitats negatives en l’accés a la vivenda, per la qual cosa una part de la taxa ha de servir per intentar mitigar-les. El 75% restant continuarà anant al fons per al foment del turisme.
El debat
En el debat parlamentari, els impulsors van defensar que, davant l’auge del sector turístic, la taxa s’havia d’actualitzar a l’alça. Van argumentar que el sector registra xifres rècord tant en nombre de visitants –20 milions de turistes estrangers a Catalunya el 2025, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE)– com en ingressos –25.000 milions el mateix any–, per la qual cosa ha d’aportar més. Estan convençuts que el nombre de visitants no se’n ressentirà: quan es va crear la taxa amb un Govern de CiU el 2012, Catalunya rebia 15 milions de turistes i mai ha deixat de créixer, excepte durant la pandèmia.En el debat parlamentari els impulsors han defensat que, davant l’auge del sector turístic, la taxa s’havia d’actualitzar a l’alça. El seu argument és que el sector registra xifres de rècord tant en nombre de visitants –20 milions de turistes estrangers a Catalunya el 2025, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE)– com en nombre d’ingressos –25.000 milions el mateix any–, per la qual cosa consideren que ha d’aportar més. També estan convençuts que el nombre de visitants no se’n ressentirà: quan es va crear la taxa amb un Govern de CiU, el 2012, Catalunya rebia 15 milions de turistes i mai ha deixat de créixer excepte durant l’impacte de la pandèmia.
El portaveu dels Comuns, David Cid, va considerar que és "just i necessari" que el sector faci un "esforç" davant les seves xifres de rècord. Amb la nova taxa es passarà dels 100 milions de recaptació als 200, "menys de l’1%" del que ingressa el sector. La diputada Susana Martínez (PSC) va assenyalar que una part d’aquesta recaptació es dedicarà a "donar resposta a l’emergència de la vivenda". Laia Cañigueral (ERC) va destacar que la taxa es converteix en una "eina municipalista" perquè els municipis podran gestionar part de la recaptació. La CUP s’hi va abstenir perquè, segons Laure Vega, la iniciativa podria haver sigut "més interessant" i anar més lluny.El portaveu dels Comuns, David Cid, ha considerat que és "just i necessari" que el sector faci un "esforç" davant les seves xifres de rècord. Amb la nova taxa es passarà dels 100 milions de recaptació als 200, "menys de l’1%" del que ingressa el sector. La diputada Susana Martínez (PSC) ha posat l’accent en el fet que una part d’aquesta recaptació es dedicarà a "donar resposta a l’emergència de la vivenda". Laia Cañigueral (ERC) ha destacat que la taxa es converteix ara també en una "eina municipalista" perquè els municipis podran gestionar una part de la recaptació. La CUP s’ha abstingut perquè, segons Laure Vega, la iniciativa podria haver sigut "més interessant" i anar més lluny.
Els grups de centredreta, dreta i extrema dreta van carregar contra la pujada de la taxa perquè consideren que impactarà negativament en un sector que representa el 12% del PIB i ocupa més de 400.000 persones. La diputada Maite Selva (Junts) va lamentar que es perjudica el turisme i es genera "inseguretat jurídica". Àngels Esteller (PP) va dir que la nova taxa aposta pel "decreixement" del sector i identifica el turista "com l’enemic", mentre que Javier Ramírez (Vox) va criticar que és una mesura d’"extrema esquerra radical i turismofòbia". "Una mera operació recaptatòria", va sentenciar Sílvia Orriols (Aliança Catalana). grups de centredreta, dreta i extrema dreta han carregat amb vehemència contra la pujada de la taxa perquè consideren que sí que impactarà negativament en un sector que representa el 12% del PIB –segons dades de la Generalitat– i ocupa més de 400.000 persones. La diputada Maite Selva (Junts) ha lamentat que es perjudica el turisme i es genera "inseguretat jurídica". Àngels Esteller (PP) ha dit que la nova taxa aposta pel "decreixement" del sector i identifica el turista "com l’enemic", mentre que Javier Ramírez (Vox) ha criticat que és una mesura d’"extrema esquerra radical i turismofòbia". "Una mera operació recaptatòria", ha dit Sílvia Orriols (Aliança Catalana).
