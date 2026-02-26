Cau a Alemanya l’assassí d’un expolític ucraïnès a Madrid
La Policia Nacional va detenir el presumpte responsable del tiroteig que va matar Andrei Portnov davant una escola de Pozuelo
HÉCTOR GONZÁLEZ
La Policia Nacional va detenir a la ciutat de Heinsberg (Alemanya) un home ucraïnès sospitós de l’assassinat d’Andrei Portnov, l’expolític ucraïnès tirotejat a les portes de l’Escola Americana de Pozuelo de Alarcón el maig del 2025. Segons van informar fonts policials, la detenció va ser portada a terme per agents del Grup 5 d’homicidis de la Direcció Superior de Madrid, en col·laboració amb el Grup d’Operacions Especials de la BKA alemanya.
Portnov va ser abatut a trets després de deixar les seves filles a l’escola. L’atac va ser executat amb una precisióexecutat amb una precisió que apunta professionals del crim organitzat
Portnov, de 52 anys, era advocat de professió i assessorava empreses i particulars ucraïnesos i d'altres països de l'Est europeu. Havia sigut un assessor de l'expresident ucraïnès Víktor Ianukóvitx, que va estar en una llista negra de la Unió Europea (UE) per malversació de fons estatals i violacions de drets humans a Ucraïna. Es va deslliurar d'aquells càrrecs, però va ser investigat pel servei secret ucraïnès per una suposada col·laboració amb Rússia després de la invasió del 2014. També va estar implicat en casos de corrupció per un delicte de blanqueig de diners, tot i que al final va ser exonerat.
Quan va ser assassinat , Portnov feia tres anys que residia a Espanya amb un permís temporal i mantenint un perfil baix. Vivia entre l’exclusiva urbanització de La Moraleja i un pis al centre de Madrid. Després del crim, la intel·ligència ucraïnesa va mostrar una foto del cadàver de Portnov acompanyada de la paraula eliminat.
