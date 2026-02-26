Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Cesid va anotar rumors sobre reunions del rei amb colpistes durant el judici

L’objectiu de les trobades era "per damunt de tot" que "la Corona no sortís lesionada del procés", segons va revelar un agent secret

Adolfo Suárez intenta socórrer el vicepresident i tinent general Manuel Gutiérrez Mellado. | MANUEL HERNÁNDEZ DE LEÓN / EFE

Juan José Fernández

Madrid

Transcorregut un any de l’intent de cop d’Estat del 23F, un agent del servei secret de l’època, el Cesid, va alertar els seus caps que havia recollit informació a Santander sobre converses del rei Joan Carles I amb militars implicats en l’intent, segons assenyala un dels papers del cop, que ahir va ser desclassificat.

L’agent refereix la informació a "nuclis qualificats d’opinió càntabra, i fins i tot en ambients castrenses de la capital". En aquestes fonts "es donen per segures algunes entrevistes confidencials i sigil·loses de sa majestat el Rei amb alguns participants de l’intent de cop d’Estat", indica una nota confidencial datada el 5 de febrer de 1982.

L’objectiu d’aquestes trobades es manifesta a la nota: "Per damunt de tot es pretén que la Corona no surti lesionada del procés i que, en tot cas, els intents en aquest sentit no provinguin dels principals processats i de reconeguda vocació monàrquica".

Les entrevistes a què es refereix l’informant del servei secret van tenir lloc mentre els participants en l’aldarull eren sotmesos a consell de guerra. "S’assegura que algú molt important de la casa reial s’ha entrevistat amb el general [Alfonso] Armada, matisant comportaments relatius a la vista oral del procés", diu la nota que 45 anys després ha sortit a la llum.

Segons aquesta informació, que va passar els primers filtres i va arribar a la cúpula del Cesid el febrer de 1982, la Zarzuela també va mirar de parlar amb el tinent general Jaime Milans del Bosch, que es va revoltar a València, però "aquest va exigir que l’entrevista es concretés amb la mateixa persona reial, i no va admetre mitjancers ni baules inferiors". Després de manifestar aquesta exigència, segons les fonts amb què treballava l’agent del Cesid, "el Rei s’ha entrevistat confidencialment amb el tinent general Milans del B.".

Dels tres principals participants en el cop, Armada i Milans eren els més monàrquics i havien tingut una relació estreta amb Joan Carles I durant la seva carrera. El tercer gran implicat, el tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero, va manifestar durant el judici que seguia "ordres del Rei, tot i que no soc monàrquic".

L’agent informant assenyala al final de la nota que el que explica "no és rumor popular, sinó que pertany a parcel·les d’opinió [inintel·ligible] i quantitativament refregides". Estableix la condició també que, si aquesta informació no és certa, "el rumor és greu".

