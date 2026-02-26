"Deixar el Borbó lliure"
Un informe manuscrit anònim critica que el rei Joan Carles volgués seguir amb l’"intent suïcida" de "tenir un govern amb els socialistes".
Miguel Ángel Rodríguez
Entre les desenes de documents desclassificats pel Govern sobre el 23F, n'hi ha un que recull els plans previs per emprendre el cop d'Estat i l'anàlisi dels errors que van impedir-ne la consecució. Entre aquests errors hi ha el fet de no haver tingut controlat Joan Carles I, la qual cosa suggereix que el rei emèrit no tenia constància dels plans establerts pel general Alfonso Armada, secretari general de la Casa del Rei entre 1976 i 1977.
"Primer error: deixar el Borbó lliure i tractar-hi com si fos un cavaller", diu el manuscrit anònim que estava en poder de la Guàrdia Civil. El document recull les consideracions d'una tercera persona sobre els errors que "calia corregir per a actuacions successives". Afegeix una consideració sobre els moviments del rei emèrit: "Considera que el rei seguirà endavant en l'intent suïcida de tenir un govern amb socialistes, i per això no pot ser considerat ni un símbol que calgui respectar".
Més endavant, s'adverteix de la necessitat d'establir mecanismes que obliguin tothom a participar-hi: "És indispensable introduir dispositius de seguretat que garanteixin que els compromesos actuïn en la forma prevista o permetin que actuïn els seus subordinats quan no vulguin o no puguin". Una advertència lògica, ja que Tejero tenia emparaulats els suports d'altres comandaments de l'Exèrcit que, una vegada iniciat el cop d'Estat, no van actuar. Es planteja que és "necessari" comptar "en cada unitat amb homes disposats a forçar per les armes el compliment de les paraules donades per a l'acció, quan tornin a donar-se hores crítiques".
Al marge d'aquesta anàlisi, en el document es plantegen una sèrie de "suggeriments pràctics" per a futurs cops d'Estat. Es recull la necessitat de "reactivar amb els camarades d'armes de plena confiança l'anàlisi de la situació, l'intercanvi d'informació i la preparació per a la pròxima oportunitat". Una mostra clara de la intenció de repetir el motí. Així, cobra sentit que aquest document vagi acompanyat dels plans sobre l'operació Marte, un intent de cop d'Estat desbaratat el 1982.
Com a segona recomanació hi ha "organitzar centres de recepció d'informació" per a la preparació d'un hipotètic nou cop. S'avisa que cal més prudència, que els contactes s'han d'efectuar "des de cabines telefòniques" i que s'ha de fer amb "sobrenoms" i fent servir "contrasenyes". S'hi afegeix un tercer consell: "Adaptar actituds de màxima discreció i fins i tot de simulació d'actituds davant desconeguts o companys traslladats o ascendits mentre no es tingui informació dels serveis de seguretat del Moviment a les seves unitats d'origen". "En cas de dubte, cal aparentar respecte a la Constitució, al sistema partitocràtic, al Borbó, etc.".
