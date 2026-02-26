Díaz renuncia a encapçalar la nova aliança dels partits de Sumar
La vicepresidenta del Govern no serà candidata en les pròximes eleccions generals, tot i que continuarà a l’Executiu fins aleshores / La seva sortida aplana l’acostament a Podem
Ana Cabanillas
Després de mesos sense revelar els seus plans de futur, Yolanda Díaz va anunciar ahir que no serà la candidata a les pròximes eleccions generals de la nova aliança d’esquerres acabada de segellar per IU, Més Madrid, Comuns i Moviment Sumar. La vicepresidenta segona del Govern va fer pública aquesta decisió, que ja estaria presa des de fa setmanes, una vegada que el nou projecte ja s’ha posat a caminar dissabte, en un acte al qual Díaz no va assistir, en una decisió que alguns van llegir com un senyal que acabaria fent un pas al costat. Un pas que Díaz va confirmar ahir.
La dirigent ho va fer públic a través d’un missatge a les xarxes socials, en què informa que va anunciar aquesta decisió a Pedro Sánchez. "És una decisió molt meditada i que he comunicat als meus éssers estimats, al conjunt del meu espai polític i al president del Govern", defensa en un comunicat emès a Bluesky. "Sempre he tingut moltes reticències davant la idea de ser candidata. La política és dura, especialment per a les dones, però no em penedeixo d’haver fet el pas. Miro enrere i estic orgullosa de tot el que hem aconseguit de manera col·lectiva i treballant sempre per millorar la vida de la gent", va assenyalar la vicepresidenta.
Continuïtat en l’Executiu
Yolanda Díaz també confirma que es mantindrà en el Govern com a vicepresidenta: "Vaig fer el pas per encapçalar Sumar el 2023 pensant en l’enorme abraçada dels treballadors i treballadores del nostre país. Vam dir llavors que sense Sumar no hi hauria govern de coalició i vam aconseguir revalidar un govern que totes les enquestes donaven per perdut", continua. "Continuaré treballant en el Govern per complir aquest mandat de les urnes i avançar en tot el que ens queda per fer".
A la carta, la vicepresidenta argumenta la seva continuïtat en l’Executiu apel·lant a la necessitat de "tenir cura del Govern de coalició progressista", que considera "la millor eina que tenim per continuar guanyant drets". Díaz es refereix també al debat obert sobre la unitat de l’esquerra, esmenta expressament els dos actes que van tenir lloc la setmana passada i reivindica l’espai polític que es va crear per a les generals del 2023, per considerar que "l’espai que Sumar va posar continua dempeus".
"S’obren nou camins per insuflar de vida i il·lusió a l’espai progressista", comença. "Ho vam veure el 18 de febrer passat, amb el debat pertinent i ambiciós que ha obert Gabriel Rufián i ho hem vist el dia 21 amb la confirmació que l’espai que Sumar va posar dempeus continua amb força, vocació de majories i voluntat d’acord i avenç social. És el moment d’ampliar la democràcia i d’omplir-la de sentit i esperança. Això és el que necessitem. Cal que aquesta energia, de la qual veiem els primers esclats, creixi".
Incògnita aclarida
El pas enrere de Yolanda Díaz en la nova aliança de les esquerres obre una nova etapa en la coalició. Un anunci que aclareix, en part, la incògnita sobre el lideratge del projecte, que no estarà pilotat per Díaz, una figura que provoca un fort rebuig a Podem i la sortida de la qual aplana ara un camí per a l’entesa. O, almenys, sobre el paper.
En la nova coalició d’esquerres creuen que la retirada de la vicepresidenta en les pròximes eleccions generals resta arguments al partit morat a l’hora de rebutjar una eventual aliança. Tots són conscients que Yolanda Díaz implicava un important un obstacle per a qualsevol diàleg amb Podem, que li havia declarat la guerra des de l’exclusió d’Irene Montero a les llistes de les últimes generals. "Ara tenen una excusa menys", resumeix un quadre de la nova aliança d’esquerres, assenyalen.
Els diferents actors de Sumar van donar la benvinguda al pas al costat de Díaz pel fet de ser un "gest de generositat", en paraules del líder d’IU, Antonio Maíllo, un dels més crítics amb el lideratge de Díaz. "És un pas positiu", resumeix una font de l’espai. "Si al final hi ha problemes personals que dificulten l’entesa, que es retirin els qui tenen aquests problemes", continua.
"Una vegada que es treu el tap de Yolanda, ¿quina condició posaran?", es demanen en un dels partits de l’oposició, en què veuen els morats "molt descol·locats", després dels actes de la setmana passada en què tant Gabriel Rufián com l’acte de rellançament de Sumar van agitar el debat sobre la unitat de l’esquerra. "Havien dit que Yolanda representava tots els mals. Ara hauran de buscar una altra excusa", ironitzen en aquest sentit en l’espai polític, en què fan el seu particular pronòstic de la situació. "Diran que no era ella, sinó que era una qüestió política, que són la veritable esquerra". La percepció és que el nou pas en la coalició dificulta als morats el relat per rebutjar un acord.
"Gest de generositat"
