Escàndol global
Dimiteix el president del Fòrum de Davos pels seus contactes amb Epstein
Les investigacions entorn de Borge Brende, diplomàtic i polític noruec, s’afegeixen a les que envolten altes institucions del país nòrdic
Última hora del cas Epstein, en directe: l’aparició d’una foto de Stephen Hawking als arxius
Gemma Casadevall
La llista de figures baixades dels seus llocs entre l’elit internacional pels seus contactes amb el pederasta Jeffrey Epstein suma el president del Fòrum Econòmic de Davos i exministre d’Exteriors noruec Borge Brende. L’organització va informar a través d’un comunicat de la dimissió del polític i diplomàtic, que estava des del 2017 al capdavant de la cita mundial més gran de líders i empresaris en aquesta localitat suïssa.
Contra Brende es va obrir a principis de febrer una investigació externa pels seus contactes amb Epstein. El detonant són tres sopars aparentment de negocis amb el multimilionari nord-americà. L’organització va explicar llavors que l’objectiu era complir les degudes prerrogatives de transparència i integritat.
Els sopars investigats corresponen al 2018 i van incloure, a més de diversos diplomàtics noruecs, el mateix Epstein. Les cites van sortir a col·lació al ser desclassificats uns 3,5 milions d’arxius, documents i fotos del multimilionari a finals de gener. Brende va explicar que llavors desconeixia els antecedents d’Epstein.
Altes institucions noruegues
La desclassificació del material ha esquitxat altres altes institucions noruegues, com el Comitè Nobel i el servei d’Exteriors del país nòrdic, a més de la princesa Mette-Marit, ladona del príncep hereu Haakon, que va xatejar durant anys amb Epstein .
El Consell d’Europa va suspendre d’immunitat qui va ser el seu secretari general, a més d’exprimer ministre noruec i expresident del Comitè Nobel, Thorbkorn Jagland, al qual la fiscalia d’Oslo investiga per presumpta corrupció en relació amb un negoci immobiliari d’Epstein.
Jagland va ser cap del Govern noruec entre el 1996 i el 1997, titular d’Exteriors entre el 2000 i el 2001, secretari general del Consell d’Europa entre el 2009 i el 2019 i president del Comitè Nobel del 2009 al 2015. Al costat d’aquesta figura de pes en l’àmbit polític, són així mateix objecte d’investigació dos alts diplomàtics, l’exambaixadora a l’Iraq i Jordània Mona Juul, així com el seu marit, el Terje Rod-Larsen . El matrimoni formava part del grup de participants en els sopars d’Epstein amb l’expresident del fòrum econòmic de Davos.
