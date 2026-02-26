Els demòcrates denuncien que Trump reté arxius d’Epstein que l’assenyalen
Un congressista i diversos mitjans constaten que no s’ha publicat material de l’FBI amb entrevistes a una dona que va acusar el president d’abusos quan era menor
Idoya Noain
El Departament de Justícia del Govern de Donald Trump no ha fet públics alguns dels arxius de Jeffrey Epstein que estan relacionats amb acusacions del fet que l’ara president dels Estats Units va abusar fa dècades d’una menor. Concretament, i segons les informacions de diversos mitjans i d’un congressista demòcrata, falten més de 50 pàgines d’entrevistes de l’FBI i altres notes de les converses d’investigadors federals amb la dona, que el 2019 va denunciar haver sigut abusada per Epstein i Trump, al qual el financer l’hi va presentar segons el seu relat el 1983, quan ella tenia tan sols 13 anys.
Encara que en els tres milions de pàgines que el govern de Trump es va veure forçat al gener a fer públiques per llei hi ha referències al sumari d’una de les quatre entrevistes que els agents federals van mantenir amb la dona, hi falten els sumaris de les altres tres entrevistes que es van realitzar. També hi falten les notes sobre les quatre trobades dels investigadors de l’FBI amb l’acusadora. De tot aquest material, no obstant, hi ha referències en un índex de documents.
L’únic publicat en la base de dades és una menció al seu testimoni que diu que la dona va assegurar que, després que Epstein la presentés als 80 al llavors magnat immobiliari, aquest "li va forçar el cap fins al seu penis exposat, que ella va mossegar. En resposta, Trump li va pegar al cap i la va fer fora". Res indica la credibilitat que els investigadors federals van donar a les seves acusacions.
L’absència dels documents entre els fets públics a la base de dades es va conèixer dimarts a través d’una investigació de la ràdio pública nord-americana NPR, que va citar els descobriments previs d’un periodista d’investigació. També l’han constatat, fent les seves pròpies comprovacions, The New York Times i la CNN, que eleva fins a 90 els documents dels quals hi ha referència però que no s’han facilitat al públic.
Ho ha ratificat també el demòcrata Robert Garcia, que s’asseu al comitè de la Cambra baixa que investiga el cas Epstein. Com altres congressistes, García pot consultar a porta tancada documents de Justícia sense limitacions i censures que sí que apliquen a documents fets públics per a la ciutadania general. I després de fer una consulta ha emès un comunicat on afirma: "Puc confirmar que el Departament de Justícia sembla haver retingut de manera il·legal entrevistes de l’FBI amb aquesta supervivent que va acusar Trump de crims odiosos". Garcia va anunciar que els demòcrates planegen obrir la seva pròpia investigació sobre els documents que no s’estan fent accessibles al públic.
La defensa del Govern
L’Administració continua defensant-se davant les nombroses crítiques de com està gestionant la publicació de documents del cas Epstein, del qual Trump no va fer cap menció dimarts en el discurs sobre l’estat de la Unió, malgrat que és un tema que està mobilitzant en contra seu no només demòcrates sinó també republicans.
Des del Departament de Justícia, mentrestant, s’insisteix que "els únics materials que s’han retingut són duplicats, privilegiats o part d’una investigació federal en marxa".
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes
- Quan el Prat de Cadí era un estany: un estudi reconstrueix el paisatge glacial de la Cerdanya
- Les famoses galetes Lotus desapareixen: la decisió de l’empresa que ho canvia tot