Els Estats Units enfonsen un altre cop Àsia en la incertesa comercial
El continent manté la cautela per evitar la ira de Trump després de la sentència del Tribunal Suprem contrari als aranzels
Adrián Foncillas
La incertesa ha tornat a Àsia, el continent més exportador del món, amb la taxa global del 10% ordenada per Trump després que el Tribunal Suprem tombés els seus "aranzels recíprocs". Mesos de negociacions i milionàries inversions van aconseguir acords que ara ningú sap si continuen vigents. No hi ha més certesa que tot és incert, la pitjor de les notícies per a una indústria que exigeix estabilitat.La incertesa ha tornat a Àsia, el continent més exportador del món, amb la taxa global del 10% ordenada per Trump després que el Tribunal Suprem tombés les seves "aranzels recíprocs". Aquell llunyà Dia de l’Alliberament havia estimulat la romeria de governs cap a Washington per atenuar la ira de Trump i llimar els aranzels. Mesos de negociacions després, amb milionàries inversions i altres doloroses concessions, es van aconseguir acords que ara ningú sap si continuen vigents. No hi ha més certesa que tot és incert, la pitjor de les notícies per a una indústria que exigeix estabilitat.
Aquest llistó universal del 10% – dissabte Trump va anunciar que seria del 15%, però aquesta pujada encara no s’ha materialitzat– separa l’èxit del fracàs en un examen precipitat: guanyen els que patien aranzels grans i perden els que els patien més baixos. Estudis de les consultores calculen que les tarifes efectives sobre les importacions xineses baixen del 32% al 23%.Aquest llistó universal del 10 % – dissabte Trump va anunciar que seria del 15% finalment, però aquesta pujada encara no s’ha materialitzat – separa l’èxit del fracàs en un examen precipitat: guanyen els que patien aranzels grans i perden els que els patien menors. No és fàcil orientar-se al magma aranzelari de Trump però estudis de consultores calculen que les tarifes efectives sobre les importacions xineses baixen del 32% al 23%.
"En aquest fràgil equilibri, Trump ha perdut una carta mentre la Xina les conserva totes", assegurava Hu Xijin, cèlebre internauta i trobador de Pequín. També se’n beneficia l’Índia, que patia aranzels del 18%, i Corea del Sud, del 25%. Guanya el sud-est asiàtic, amb economies bolcades en l’exportació i aranzels que rondaven el 20%. Al paquet de damnificats hi ha Singapur i Austràlia, que disfrutaven de taxes de tot just el 10%.
Balls tarifaris
Però és la tossuda volatilitat la que desvetlla els governs. Qualsevol oscil·lació aranzelària afecta preus, cadenes de subministrament i contractes firmats. Fins i tot un període de 150 dies, la vigència màxima que permet la llei nord-americana a l’última salva de Trump, influeix en la relocalització de fàbriques. Són més sensibles als balls tarifaris països com Taiwan i Corea del Sud, potències exportadores de semiconductors i altres productes tecnològics.Però és la tossuda volatilitat la que revela als governs. Qualsevol oscil·lació aranzelària afecta els preus, les cadenes de subministrament i els contractes firmats. Fins i tot un període de 150 dies, la vigència màxima que permet la llei nord-americana a l’última salva de Trump, influeix en la relocalització de fàbriques. Són més sensibles als balls tarifaris països com Taiwan i Corea del Sud, potències exportadores de semiconductors i altres productes tecnològics, que pretenen rendibilitzar a llarg termini les seves multimilionàries inversions.
El continent contempla els esdeveniments amb cautela. La prioritat és evitar la ira d’un president turbulent, més procliu a buscar esquerdes que a acceptar la derrota. La Xina, després de dues guerres comercials, va alertar que seguirà amb atenció la situació i està preparada per protegir els seus interessos. L’Índia viu un optimisme controlat. Aquesta setmana havia de rubricar l’acord final que fixa els aranzels del 18%, però la il·legalització dels aranzels li permetrà discutir assumptes que exigia Washington com la liberalització del seu mercat agrícola. En aigües movedisses hi ha el Japó i Corea del Sud.
