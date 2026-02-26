Monarquia
Feijóo demana la tornada de Joan Carles I després de la desclassificació dels papers del 23-F
El líder del PP apel·la als espanyols perquè es «reconciliïn» amb qui va parar el cop d’Estat
Miguel Ángel Rodríguez
creu que seria «desitjable» que
torni a Espanya després de la desclassificació dels documents reservats sobre el cop d’Estat del 23-F i el paper que va jugar el rei emèrit durant l’aldarull. El líder dels populars considera que els arxius que van sortir a la llum haurien de servir per «reconciliar els espanyols amb qui va parar el cop d’Estat» i que, des del 2 d’agost del 2020 viu als Emirats Àrabs Units per les sospites de corrupció.
Entre els més de 150 documents que es van alliberar aquest dimecres, n’hi ha alguns sobre les actuacions de Joan Carles I la tarda del 23-F, tot just conèixer que el tinent coronel Antonio Tejero va entrar al Congrés. Segons un informe del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI),desclassificat pel Ministeri de Defensa, «al llarg de les primeres hores i durant tota la nit» l’avui rei emèrit va respondre nombroses trucades d’«autoritats civils, institucions i representacions polítiques i sindicals» als quals «se’ls tranquil·litza i aconsella que mantinguin i facin observar la serenitat i la calma».
A més, prop les 20.00 hores, el rei ja havia decidit fer un discurs a TVE, però quan la Zarzuela va contactar amb la televisió pública, ja passades les 20.00 hores, se’ls va comunicar que estava presa pels militars. Cap a les 21.30 hores se n’han anat les forces de Prado del Rey i «es gestiona que TVE enviï un equip d’enregistrament». El discurs va acabar emetent-se a la 01.12 de la matinada, quan va rebutjar el cop d’Estat.
Recolzant-se en totes aquestes informacions, Feijóo ha aplaudit que el mateix Joan Carles I «ha reconegut errors innegables en la seva trajectòria», però que «va contribuir a sostenir» la democràcia espanyola i les llibertats «en un moment clau». Així, considera que el rei emèrit hauria de tornar d’Abu Dhabi i «passar l’última etapa de la seva vida amb dignitat i al seu país».
