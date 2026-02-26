Negociacions
El Govern recorda a ERC que el Govern central es va comprometre amb la gestió de l’IRPF en la comissió bilateral del juliol
La consellera d’Economia, Alícia Romero, reivindica que s’està reforçant la hisenda catalana i que aquest dijous es convoquen 25 noves places d’inspectors
Illa demana a ERC que negociï els pressupostos i els republicans repliquen que només ho faran si «pressiona el PSOE» amb l’IRPF
El Govern descarta demanar a Sánchez que accepti l’IRPF perquè ERC avali els pressupostos: «Ja tenen la paraula d’Illa»
Junqueras recomana a Illa que no avanci les eleccions i l’adverteix sobre els pressupostos: «No escali conflictes que no pot guanyar»
Júlia Regué
El Govern està convençut que aconseguirà aprovar els pressupostos per al 2026 al Parlament, malgrat que donarà curs als comptes aquest divendres en el Consell Executiu sense tenir els recolzaments lligats. És per això que no vol parlar ni de suplements de crèdit –el mecanisme perquè l’administració tingui més recursos sense uns comptes actualitzats– ni d’un avanç electoral. La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha assegurat que manté la «confiança» que ERC acabarà donant el seu plàcet i, de fet, en una entrevista a Catalunya Ràdio ha recordat que el gest del PSOE que reclama ja es va fer al juliol quan el Govern central es va comprometre amb la «gestió de l’IRPF» en la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat.
Això, ha assegurat la consellera, té «més força legal» que qualsevol declaració que en aquests moments pugui fer la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que ha rebutjat que la Generalitat recapti el 100% de l’IRPF. «Montero pot llegir l’acord de la bilateral», ha arribat a dir Romero. No obstant, en la literalitat del text firmat en la bilateral en cap moment apareix la paraula «recaptació», sinó assumir «progressivament competències de gestió» en aquest impost.
El reforç de l’ATC
Romero també ha insistit que un altre element que prova el compromís del Govern amb avançar en la recaptació de l’IRPF és que s’està treballant per muscular l’Agència Tributària de Catalunya. De fet, ha anunciat que aquest dijous mateix es convoquen 25 noves places d’inspectors, amb la qual cosa es duplicarà la plantilla actual.
En el Govern estan tots alineats per llançar un missatge a l’uníson que hi ha partit i que és viable sortir victoriosos de la partida dels pressupostos. «S’està absolutament compromès i centrat a tenir aquests pressupostos. Tota la feina, l’esforç i la intel·ligència està centrada en això. No per un caprici del Govern, sinó perquè Catalunya ho necessita», ha defensat també aquest dijous la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
En una entrevista a La 2 i Ràdio 4, Paneque ha recordat que estan governant amb els comptes del 2023 prorrogats i no ha volgut aclarir si, en el cas que ERC mantingui el veto anunciat i el projecte decaigui, Illa premerà el botó electoral com va fer el seu predecessor en el càrrec, Pere Aragonès, i avançarà els comicis a Catalunya, que estan previstos per al 2028. Tampoc la consellera Romero ha aclarit quin és el pla B si descarrila la negociació amb ERC, però sí que ha alertat que el mes d’abril es «començaran a tensar» les finances de la Generalitat perquè en aquests moments es governa amb els comptes de fa tres anys i sense els suplements aprovats l’any passat. En cas de recórrer de nou a aquest mecanisme, la consellera ha remarcat que hi hauria 1.500 milions que es perdrien igualment.
«És millor portar els pressupostos al Parlament amb els vots lligats», ha admès Romero sobre el risc que assumeixen impulsant els comptes sense haver amarrat els recolzaments, però ha defensat que «no contempla que ERC no s’acabi afegint a l’acord». «La nostra responsabilitat és aprovar-los, tramitar-los i tenir els recolzaments», ha indicat.
Segons el parer de les dues conselleres, ERC ha de moure fitxa perquè el Govern ja està complint els acords d’investidura i Esquerra té la paraula d’Illa que complirà la recaptació de l’IRPF. Romero ha assegurat que el Govern «ja treballa» per recaptar l’impost, estudiant les mesures legals perquè sigui possible. «Hi ha una carta de confiança d’aquest Govern que ha començat a avançar en temes que feia 15 anys que estaven aturats, i tenen la paraula del president», ha etzibat per la seva banda Paneque, demanant als republicans «un cert principi de realitat».
Així, ha recalcat que no es poden solucionar assumptes que feia anys que estaven frenats en «dues setmanes». Un «principi de realitat» que, segons Paneque, passa per assumir que Catalunya no està preparada per falta de mitjans i recursos per assumir aquesta recaptació, una cosa que ERC ja va assumir quan va ajornar del 2026 al 2028 aquesta part de l’acord, tot i que ara exigeixin que el Congrés doni el seu encaix legal ja com a condició per negociar els comptes. També ha defensat la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i ha dit que està absolutament compromesa amb la seva feina i ha assegurat que la postura del Govern, que rebutja exhibir a ERC la recaptació d’aquest tribut, «no té a veure amb la seva candidatura a les eleccions d’Andalusia».
Paneque ha insistit que s’han de desencallar qüestions pendents, com el traspàs de Rodalies, i que els pressupostos són una palanca per posar en marxa aquest tipus d’iniciatives. La consellera ha rematat que el Govern està complint els acords d’investidura i que Esquerra té la paraula d’Illa que complirà la recaptació de l’IRPF. «Hi ha una carta de confiança d’aquest Govern que ha començat a avançar en temes que feia 15 anys que estaven aturats, i tenen la paraula del president», ha remarcat.
El que està clar al Govern és que no buscaran Junts per mirar d’aprovar aquests comptes si ERC es manté en el ‘no’. El ‘sí’ dels Comuns ja està garantit després que Illa i Jéssica Albiach firmessin un pacte en el qual es contempla la limitació de la compra especulativa de vivenda.
