La IA aposta per atacs nuclears en simulacions de jocs de guerra
Carles Planas Bou
Utilitzar armes nuclears ja no és un tabú. Almenys per a la intel·ligència artificial. Un estudi adverteix que la IA d'empreses com OpenAI, Anthropic i Google advoca per emprar una bomba atòmica en simulacions de jocs de guerra. Kenneth Payne, professor d'estratègia i expert en psicologia política del King's College de Londres, va enfrontar tres models de llenguatge d'avantguarda –la tecnologia que dona forma a ChatGPT, Claude o Gemini– per veure com responien a escenaris de crisi internacionals, des de disputes frontereres fins a amenaces existencials per a la supervivència.
Els xatbots podien mesurar la seva resposta i triar entre opcions dràstiques que anaven des de la guerra nuclear a les protestes diplomàtiques o la rendició. A més, havien de raonar les seves decisions. L'estudi va exposar GPT-5.2, Claude Sonnet 4 i Gemini 3 Flash a 21 partides amb 329 torns. En el 95% dels jocs simulats, aquests models d'IA generativa van recórrer a les armes nuclears. Tot i que els atacs nuclears van ser "poc freqüents", els models van utilitzar aquest tipus d'arsenal. En lloc de dissuadir, les amenaces van provocar "més sovint una contraescalada que la submissió" del rival.
