Illa fa una nova crida a ERC: "Els estenc la mà, agafin-la, sisplau"
El president defensa que "el 75%" dels acords amb els republicans, com el finançament, estan "complerts o avançats"
Sara González
"Això no és el final de res, és l’inici d’una tramitació". Amb aquesta afirmació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va provar de llimar les asprors amb ERC durant la sessió de control al Parlament i traslladar-li que, tot i que demà aprovarà els pressupostos sense un acord i es posarà en marxa un rellotge de 10 dies, està disposat a negociar. "Els estenc la mà, agafin-la, sisplau", va assegurar en to conciliador, sabent que no aconseguir el suport necessari posarà en perill la gestió econòmica del Govern."Això no és el final de res, és l’inici d’una tramitació". Amb aquesta afirmació, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mirat de llimar asprors amb ERC durant la sessió de control al Parlament i traslladar-li que, tot i que divendres aprovarà els pressupostos sense que tinguin un acord i es posi en marxa un rellotge de 10 dies, està disposat a negociar. "Els tendeixo la mà, agafin-la, sisplau", ha assegurat en to conciliador sabent que no aconseguir el recolzament necessari posarà en perill la gestió econòmica del Govern, per la qual cosa no li convé escalar en aquests moments el xoc.
Però l’oferiment va servir per constatar que les posicions estan enrocades. Malgrat que l’intercanvi es produís cordialment, el president del grup republicà, Josep Maria Jové, va ser clar en la seva resposta: "La mà l’agafarem, però primer compleixin i després negociarem". El pols es manté perquè el partit d’Oriol Junqueras va insistir que el president té la "responsabilitat de pressionar" Pedro Sánchez perquè es comprometi que Catalunya pugui recaptar l’IRPF, cosa que el Govern català va descartar fer explícitament, argumentant que Illa ja ha "donat la seva paraula" a ERC.Però l’oferiment tan sols ha servit per constatar que les posicions estan enrocades, perquè malgrat que l’intercanvi s’hagi produït cordialment i sense exabruptes, el president del grup republicà, Josep Maria Jové, ha sigut breu i clar en la seva resposta: "La mà l’agafarem, però primer compleixin i després negociarem". Així que el pols es manté, perquè el partit d’Oriol Junqueras ha continuat insistint que el president té la "responsabilitat de pressionar" Pedro Sánchez i aconseguir que es comprometi que Catalunya pugui recaptar l’IRPF, una cosa que el Govern ha descartat fer explícitament amb l’argument que Illa ja ha "donat la seva paraula" a ERC que així serà.
"Hi ha marge"
"Compliré amb l’IRPF igual que he complert amb el finançament i amb Rodalies", va insistir Illa, que va assenyalar que "el 75%" dels acords signats en la seva investidura ja estan "o complerts o avançats" en un any i mig de legislatura. "Hi ha marge d’acord, farem tots els esforços necessaris", va assegurar el president per preparar el camí amb els seus socis, malgrat que en el Govern admeten que les confiances s’han esquerdat després del no de Junqueras de dissabte a iniciar la negociació dels comptes."Compliré amb l’IRPF igual que he complert amb el finançament i amb Rodalies", ha tornat a insistir Illa, que ha posat èmfasi que "el 75%" dels acords firmats en la seva investidura ja estan "o complerts o avançats" en tan sols un any i mig de legislatura. "Hi ha marge d’acord, farem tots els esforços necessaris", ha assegurat el president per aplanar el camí amb els seus socis, malgrat que en el Govern admeten que les confiances s’han esquerdat després del ‘no’ de Junqueras de dissabte a iniciar la negociació dels comptes.
El que s’ha de prioritzar, va remarcar, és estar "a l’altura de les exigències" que estan fent els catalans per millorar els serveis públics. Va instar ERC i els Comuns a fer cessions perquè tingui continuïtat la suma de forces progressistes que ha operat durant tota la legislatura. "No és fàcil, però hem fet molta i bona feina", va presumir. Els republicans no es van moure i van recordar al president que Catalunya està "immersa en el caos", de manera que fan falta "fets i no declaracions".El que s’ha de prioritzar, ha remarcat, és estar "a l’altura de les exigències" que estan fent els catalans per millorar els serveis públics i, per a això, ha emplaçat tant ERC com els Comuns a fer cessions perquè tingui continuïtat la suma de forces progressistes que ja ha operat durant tota la legislatura. "No és fàcil, però hem fet molt i bona feina", ha presumit. Però els republicans no s’han mogut gens ni mica i han recordat al president que Catalunya està "immersa en el caos", per la qual cosa el que fa falta són "fets i no declaracions".
"No ens asseurem a parlar de pressupostos sense garanties de compliment de la recaptació de l’IRPF", va repetir Jové, que va assenyalar que hi ha una "falta de recursos endèmica" per fer front a les crisis que té ara obertes el Govern, com Rodalies o les vagues de professors i metges, i que només es pot resoldre amb "avenços en sobirania". La recaptació de l’IRPF, per a ERC, va d’això. Si no hi ha manera d’encarrilar el suport als comptes, va esmentar que estan disposats a facilitar suplements de crèdit als pressupostos prorrogats del 2023, escenari que a la Generalitat rebutgen ara per ara."No ens asseurem a parlar de pressupostos sense garanties de compliment de la recaptació de l’IRPF", ha repetit Jové, que sense restar "importància" als pressupostos, ha assenyalat que hi ha una "falta de recursos endèmica" per fer front a les crisis que té ara obertes el Govern, com Rodalies o les vagues de professors i metges, i que només es pot resoldre amb "avenços en sobirania". La recaptació de l’IRPF, per a ERC, va d’això. En tot cas, si no hi ha manera d’encarrilar el recolzament als comptes, ha tornat a esmentar que estan disposats a facilitar suplements de crèdit als pressupostos prorrogats del 2023, escenari que a la Generalitat rebutgen ara per ara.
En espera de com es resol el desacord entre l’Executiu i els republicans, els Comuns van posar el focus en les reivindicacions dels professors, que amenacen amb una vaga al març. Illa va agrair que pensin votar sí als comptes i es va comprometre a "treballar per posar tots els recursos" possibles per reduir ràtios i burocràcia.A l’espera de com es resol el desacord entre l’Executiu i els republicans, els Comuns han posat el focus en les reivindicacions dels professors, que amenacen d’anar a una setmana de vaga al març. Illa ha aprofitat l’ocasió per agrair públicament que ja hagin formalitzat que pensen votar que ‘sí’ als comptes i s’ha compromès a "treballar per posar tots els recursos" possibles per continuar reduint ràtios i burocràcia.
Junts va aprofitar l’ocasió per burxar en la crisi oberta entre socis d’acord amb els pressupostos. "El problema és de confiança, no de calendari, perquè hi ha un soci que no es fia de vostè", li va retreure la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que va criticar que, posats a presentar els pressupostos sense prou suport, ja els podria haver impulsat abans. "Ni bona gestió ni estabilitat", va lamentar la dirigent, mentre Illa els va instar a actuar "amb responsabilitat". nJunts ha aprofitat l’ocasió per burxar en la crisi oberta entre socis d’acord amb els pressupostos. "El problema és de confiança, no de calendari, perquè hi ha un soci que no es fia de vostè", li ha retret la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha criticat que, posats a presentar els pressupostos sense prou recolzaments ja podria haver prou recolzaments ja podria haver-los impulsat abans. "Ni bona gestió ni estabilitat", ha lamentat la dirigent, mentre Illa els ha emplaçat a estar a l’"altura de les circumstàncies" i a actuar "amb responsabilitat".
