Un informe revela que van circular "notícies falses" contra el monarca
Els rumors "van tenir algun èxit a la dreta radical", segons el document
T. C. F. / P. S. / M. Á. R.
Un informe elaborat pel Ministeri de l’Interior titulat Campaña contra S. M. el Rey en relación con el 23F afirma que "la suposada implicació" de Joan Carles I en el cop d’Estat es va difondre mitjançant pamflets que van llançar "notícies falses" que buscaven, d’una banda, "disminuir la responsabilitat penal dels processats per aquells fets i, de l’altra, la possibilitat de disposar d’un argument contra la Corona" que fes possible "un intent similar en el futur".
El document, desclassificat ahir, que consta de 10 pàgines i no està signat ni té data, revela que tant "per part dels advocats defensors dels veritablement implicats com entre els grups polítics i cercles simpatitzants amb la causa d’aquells, s’ha tractat profusament aquesta suposada implicació de S. M. el Rei com a raó primària de l’intent de cop d’Estat".
Per fer-ho, prossegueix, "s’han tergiversat fets reals, s’han interpretat de manera malintencionada d’altres i s’han inventat esdeveniments que només han existit en la ment dels seus creadors". Els rumors "van tenir algun èxit en els sectors de la dreta radical". Sobre les Forces Armades, segons el text es va tractar d’"imbuir" la idea que no era possible la intervenció de dos generals com Milans i Armada sense coneixement del monarca. Altres mentides eren que el rei tenia preparat un avió per sortir d’Espanya o que no va arribar fins al final perquè no va rebre suport de França i Alemanya.
