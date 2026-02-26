Dues raons
¿Per què Joan Carles I no torna a Espanya a viure?
Pilar Santos
Els papers desclassificats del 23F apunten la versió oficial que Juan Carlos I va aturar l’asonada militar i han ajudat a millorar en part la seva imatge, destrossada des de l’any 2020, quan es va conèixer la seva fortuna oculta. Per a Alberto Núñez Feijóo, la publicació dels informes “ha de reconciliar els espanyols amb qui va aturar el cop d’Estat” i creu que “seria desitjable que el rei emèrit tornés a Espanya”.
Feijóo ha llançat la proposta a la xarxa social X després de comentar-la “personalment” a la Zarzuela, segons fonts de totes dues parts. La idea sembla esquivar el fet que Juan Carlos I va decidir anar-se’n a viure el 2020 a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) per la fortuna que va guardar oculta en paradisos fiscals, no perquè hi hagués dubtes sobre la seva actuació el 23F. Fa ja gairebé sis anys, després de la publicació d’informacions a la premsa sobre els diners que guardava a l’estranger, Felip VI va decidir trencar públicament amb el seu pare i va fer un comunicat per informar que li retirava el sou a càrrec dels Pressupostos Generals que encara cobrava i anunciar que renunciarà a l’herència que li pugui correspondre quan mori.
Aquestes dues mesures tan greus, però, no van ser suficients per aconseguir que l’escàndol no afectés la prefectura de l’Estat i, l’agost de 2020, l’excap d’Estat, se’n va anar a Abu Dhabi** després de pactar-ho amb el seu fill i amb el Govern. Allà, sense ingressos fixos que es coneguin, és la família reial emiratí qui costeja la seva vida i també els viatges que fa per tot el món, inclosos els que el porten a Espanya per regatejar a Galícia.
¿Per què no torna ja a viure al país en què va regnar 39 anys? Perquè Juan Carlos I (88 anys) hauria de dormir en algun lloc diferent del Palacio de la Zarzuela, on el seu fill no vol que torni, i perquè hauria de portar la seva residència fiscal a Espanya, una cosa que, de moment, l’emèrit no està disposat a fer. Qualsevol persona que romangui més de 183 dies a l’any en territori espanyol ha de tributar aquí.
Compensa la vida solitària
La vida, com relaten els amics que el van a visitar a Abu Dhabi sovint, li resulta molt còmoda: la logística que li ofereix la família reial emiratí, l’assistència sanitària que rep als hospitals més punters del regne i la possibilitat d’entrar i sortir del país sense periodistes a la vista li donen una tranquil·litat que compensa la vida solitària i les altes temperatures **que pateix en alguns moments de l’any.
A més, el compromís de no tornar a residir a la que va ser casa seva durant 57 anys (de 1963 a 2020) el va adquirir el rei emèrit en un comunicat escrit que va enviar al seu fill el 5 de març de 2022. El va enviar només dos dies després que la fiscalia espanyola arxivés, malgrat trobar irregularitats, les investigacions sobre la seva fortuna. El ministeri fiscal ho va fer per diverses raons: per la seva condició d’inviolable quan va cometre les irregularitats, perquè els delictes havien prescrit i perquè les regularitzacions que havia presentat li havien permès (després de demanar diners prestats) solucionar els problemes amb Hisenda.
Juan Carlos I va deixar negre sobre blanc que si algun dia, més enllà de visites puntuals, decidia “residir a Espanya” organitzaria la seva vida “en àmbits de caràcter privat per continuar gaudint de la major privacitat possible”. Dos mesos després, al maig, quan va fer la seva primera visita després de l’‘autoexili’ i va dinar amb la família reial, Felip VI en un comunicat també va incloure una referència a aquest compromís de no tornar a viure a la Zarzuela mai. I aquesta és una decisió estrictament familiar que es pren en un entorn en què la relació entre pare i fill és molt freda des de fa sis anys: gairebé no es truquen per telèfon de tant en tant, la comunicació es fa per whatsapp la majoria de les vegades i els encàrrecs sobre decisions de calat es fan a través d’intermediaris, entre altres, Camilo Villarino, cap de la Casa del Rei.
"La decisió de l’emèrit de si torna o no a Espanya depèn exclusivament d’ell.El Govern mai li ha impedit i mai li ha denegat l’entrada a Espanya", va declarar aquest dijous Félix Bolaños, ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, abans de recordar que, de fet, viatja a Espanya “quan així ho decideix". Bolaños és el membre de l’Executiu que s’encarrega més directament de la comunicació amb la família reial.
¿I si es posa malalt?
El temor que pugui emmalaltir ràpidament o morir a l’estranger ja està també contemplat tant a la Zarzuela com al Govern i pel mateix afectat. “Això no seria un problema perquè a Defensa estan acostumats a repatriar espanyols des de qualsevol part del món en temps rècord en cas de malaltia o mort”, assegura una persona que ha abordat l’assumpte amb Juan Carlos I. Una altra qüestió diferent és que la salut de l’emèrit vagi decaient a poc a poc i que el seu fill, Felip VI, se l’endugui a casa seva per cuidar-lo.
També està escrit des de fa molts anys pels serveis de protocol com seria el funeral d’Estat i tot el procés de comunicació interna i externa (a altres governs) de la mort de Juan Carlos I.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos