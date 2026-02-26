Merz demana a Xi una relació "fiable, equilibrada i justa" en la visita a la Xina
El canceller alemany se suma a altres líders europeus com Sánchez, Macron i Starmer en l’acostament a Pequín
Adrián Foncillas
Les cimeres de líders europeus a Pequín transcorren en l’últim lustre amb una rutina fèrria. Demanen auxili a Ucraïna al·ludint a la presumpta influència xinesa sobre Rússia i exposen un plec de planys comercials mentre escolten invitacions a estrènyer llaços en aquests temps incerts. Les reclamacions suggereixen els pocs avenços, probablement cap, d’Europa. Friedrich Merz i Xi Jinping es van aferrar al guió en la primera visita del canceller alemany a la Xina des que va assumir el càrrec.Discurren les cimeres de líders europeus a Pequín en l’últim lustre amb una rutina fèrria. Demanen l’auxili a Ucraïna al·ludint a la presumpta influència xinesa sobre Rússia i exposen el seu plec de laments comercials mentre escolten invitacions a estrènyer els llaços davant en aquests temps incerts. Les tossudes reclamacions suggereixen els escassos avenços, probablement cap, d’Europa. Friedrich Merz i Xi Jinping es van aferrar al guió en la primera visita del canceller alemany a la Xina des que va assumir el càrrec.
Merz va aterrar a la capital amb una agenda atapeïda. L’esperava al Gran Palau del Poble el primer ministre, Li Qiang, i una sessió doble amb el president, Xi Jinping, primer a la casa d’hostes de Diaoyutai i després en un sopar. "Hi ha reptes dels quals hem de parlar, però l’ambient en què ens movem és excepcionalment bo i hem treballat molt bé durant les últimes dècades", va dir Merz abans de la cita amb Xi. En les vigílies ja havia avançat que desvincular-se de la Xina seria "un error" i "una ruïna per a les oportunitats econòmiques". Amb un discurs conciliador es va allunyar d’hostilitats passades. La Xina sap que la real politik sempre tempera l’ànim Aterriar a la capital Merz en un matí eixut després de les llargues vacances d’Any Nou amb una agenda atapeïda. En les següents hores l’esperava al Gran Palau del Poble el primer ministre, Li Qiang, i sessió doble amb el president, Xi Jinping, primer a la casa d’hostes de Diaoyutai i després en un sopar. "Hi ha reptes dels quals hem de parlar però l’ambient en què ens movem és excepcionalment bo i hem treballat molt bé durant les últimes dècades", va dir Merz abans de la seva cita amb Xi. En les vigílies ja havia avançat que desvincular-se de la Xina seria "un error" i "una ruïna per a les oportunitats econòmiques". Amb el seu discurs conciliador s’ha allunyat d’hostilitats passades. Sap la Xina que la ‘real politik’ sempre tempera l’ànim i Trump també ajuda aquests dies.
Fàbriques i productes
Merz vol una relació bilateral "equilibrada, fiable, regulada i justa". Les seves pretensions coincideixen amb les europees: que la Xina faci fàbriques al seu territori, freni la sobrecapacitat que la inunda de productes imbatiblement barats i obri el seu mercat a la competència estrangera. Les seves queixes sobre el desequilibri comercial estan avalades en xifres. Al començament de l’obertura econòmica, la Xina va recórrer a la tecnologia alemanya i la balança va beneficiar Berlín. La Xina va superar els Estats Units com a principal soci comercial alemany, però el flux tan desigual desespera la tercera economia mundial. Les exportacions xineses cap a Alemanya van augmentar un 8,8%, mentre que les alemanyes cap a la Xina es van desplomar gairebé un 10%. En altres paraules: 170.000 milions de dòlars en un plat de la balança i 81.000 milions en l’altre.Vol Merz una relació bilateral "equilibrada, fiable, regulada i justa". Les seves pretensions coincideixen amb les europees: que la Xina aixequi fàbriques al seu territori, embride la sobrecapacitat que la inunda de productes imbatiblement barats i obri el seu mercat a la competència estrangera. Les seves queixes sobre el desequilibri comercial estan avalades en xifres. En les albors de l’obertura econòmica va recórrer la Xina a la tecnologia alemanya i la balança va beneficiar Berlín. Aquells temps van quedar molt enrere. La Xina va superar el passat els Estats Units com a principal soci comercial alemany però el desigual flux desespera la tercera economia mundial. Les exportacions xineses cap a Alemanya van augmentar un 8,8% mentre les alemanyes cap a la Xina es van desplomar gairebé un 10%. En altres paraules: 170.000 milions de dòlars en un plat de la balança i 81 mil milions en l’altre.
Merz va exposar aquesta realitat punyent a Pequín junt amb alts executius del sector automobilístic. Aquest sector, bastió de la indústria nacional, es plany de l’allau de vehicles xinesos i se li critica la poca autocrítica per arribar tard a una revolució elèctrica anunciada. El mercat xinès, recordava amb sorna la premsa nacional, sobrevola les desconfiança. "Expressions com rival sistèmic o de-risking han complicat de vegades la política alemanya envers la Xina, però l’entusiasme i les accions de la seva comunitat de negocis parlen molt més alt que els eslògans polítics", deia ahir un editorial del Global Times.Aquesta realitat lacerant va exposar Merz a Pequín junt amb una trentena d’alts executius amb una forta representació de la indústria automobilística. Aquesta, tradicional bastió de la indústria nacional, lamenta l’allau de vehicles xinesos, i des d’aquí se li critica la seva escassa autocrítica per arribar tard i malament a una revolució elèctrica llargament anunciada. El mercat xinès, recordava amb sorna la premsa nacional, sobrevola les desconfiança. "Expressions com a rival sistèmic o de-risking han complicat de vegades la política alemanya cap a la Xina, però l’entusiasme i les accions de la seva comunitat de negocis parla molt més alt que els eslògans polítics", afirmava avui un editorial del matutí ‘Global Times’.
Xi va parlar dels canvis més grans que ha vist el món en un segle i va animar Merz a seguir el camí cooperatiu. "Com més turbulent és el món, més necessitat hi ha que la Xina i Alemanya reforcin la comunicació estratègica i millorin la confiança mútua", li va dir. Però Merz se n’anirà de la Xina amb acords ben magres: tot just cinc documents sobre cooperació en el canvi climàtic, la prevenció de malalties d’animals, el futbol i el ping-pong. El Canadà i el Regne Unit en van firmar 8 i 12 respectivament el mes passat en temes més capitals.Xi va parlar dels canvis més grans que ha vist el món en un segle, el seu innegociable mantra, i va animar Merz a seguir el camí cooperativa. "Com més turbulent es torna el món, més necessitat hi ha que la Xina i Alemanya reforcin la seva comunicació estratègica i millorin la seva confiança mútua", li va dir. Però marxarà Merz de la Xina amb magres acords malgrat els seus esforços i la seva nombrosa comitiva: tot just cinc documents sobre cooperació en el canvi climàtic, la prevenció de malalties d’animals, el futbol i el ping pong. El Canadà i el Regne Unit en van firmar vuit i 12 respectivament el mes passat en assumptes més capitals.
Pequin rep líders sense pausa, sobretot europeus. Abans del canceller alemany van arribar el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre britànic, Keir Starmer, i a l’abril ho farà de nou el president espanyol, Pedro Sánchez, menys d’un any després de l’última visita. Merz va descartar aquesta setmana la casualitat. La volàtil política aranzelària de Trump, el seu declinant recolzament a Ucraïna o les pretensions d’annexionar-se Groenlàndia recomanen bascular cap a la Xina. nRep líders sense pausa Pequín, especialment europeus. Abans del canceller alemany van arribar el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre britànic, Keir Starmer, i a l’abril ho farà de nou el president espanyol, Pedro Sánchez, menys d’un any després de la seva última visita. Merz ja va descartar aquesta setmana la casualitat. La volàtil política aranzelària de Trump, el seu declinant recolzament a Ucraïna o les pretensions d’annexionar-se Groenlàndia, per fer la llista curta, recomanen bascular cap a la Xina. El catalitzador de la romeria europea cap a Pequín també la visitarà a finals d’aquest mes.
