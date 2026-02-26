Hemicicle
La caiguda d’una llàgrima de vidre de la làmpada de l’hemicicle del Parlament paralitza el ple durant uns minuts
Tècnics de la Cambra catalana descarten que la seguretat dels diputats estigui en risc, però divendres vinent faran una inspecció a fons per garantir-ho
Carlota Camps
El president del Parlament, Josep Rull, ha hagut de suspendre la sessió plenària durant uns minuts per la caiguda d’una llàgrima d’una de les grans làmpades que presideixen l’hemicicle. Durant el debat de la moció dels Comuns sobre transport públic, Rull ha demanat interrompre la intervenció del diputat de la CUP Dani Cornellà perquè els tècnics poguessin inspeccionar què havia passat i si hi havia risc per a la seguretat dels parlamentaris.
Cornellà, que no s’havia adonat del despreniment, s’ha sorprès de l’anunci del president. «¿Com? ¿On ha caigut una bombeta?», ha preguntat de forma reiterada, intentant entendre què estava passant. Els diputats que eren presents en aquell moment en els seus escons han hagut d’abandonar el seu seient i esperar que els tècnics fessin una primera inspecció.
Uns minuts després, Rull ha anunciat que es reprenia la sessió, ja que el departament d’infraestructures del Parlament havia determinat que no hi havia «risc». No obstant, el president del Parlament ha advertit que aquest divendres, una vegada finalitzat el ple d’aquesta setmana, es farà una «revisió integral» dels tres llums que hi ha a l’hemicicle per garantir el seu estat. La llàgrima de vidre no ha caigut a sobre de cap diputat.
