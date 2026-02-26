Sánchez acusa Junts de "copiar la dreta" per oposar-se a l’escut social
Nogueras afirma que el Govern "enganya tothom, inclosos els seus socis incondicionals"
Luis Ángel Sanz
El president del Govern, Pedro Sánchez, va acusar ahir Junts per Catalunya de "copiar els discursos de la dreta i la ultradreta" per mantenir la seva negativa a aprovar les mesures que arriben avui al Congrés dels Diputats, inclòs l’escut social. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha acusat avui Junts per Catalunya de "copiar els discursos de la dreta i la ultradreta" per mantenir la seva negativa a aprovar la bateria de mesures que arriben aquest dijous al Congrés dels Diputats, inclòs l’escut social. Sánchez va defensar les seves mesures i va asseverar que "aquest Govern compleix amb Catalunya" i no entén per què la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, "identifica les situacions de potencial desallotjament de famílies i col·lectius vulnerables amb l’ocupació; no té res a veure una cosa amb l’altra".Pedro Sánchez ha defensat les seves mesures i ha asseverat que "aquest Govern compleix amb Catalunya" i no entén per què la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, "identifica les situacions de potencial desallotjament de famílies i col·lectius vulnerables amb l’ocupació; no té res a veure una cosa amb l’altra".
Després que Nogueras confirmés en la sessió de control que Junts dirà no a les mesures que es voten avui, Sánchez va detallar iniciatives que afavoreixen les empreses i els ciutadans de Catalunya, com la baixada d’impostos a les pimes i a les rendes que ingressen menys de 20.000 euros anuals o "l’increment del finançament de Catalunya en 60.000 milions respecte a l’anterior etapa".Després que Nogueras confirmés durant la seva pregunta en la sessió de control que Junts dirà ‘no’ a les mesures que es voten dijous, Sánchez ha detallat una sèrie d’iniciatives que afavoreixen les empreses i els ciutadans de Catalunya, com la baixada d’impostos a les pimes i a les rendes que ingressen menys de 20.000 euros anuals o "l’increment del finançament de Catalunya en 60.000 milions respecte a l’anterior etapa".
El Govern, va reiterar Sánchez, "compleix amb Catalunya" i els ciutadans catalans ho saben, com confirma el CEO –el CIS català– en les seves enquestes d’opinió sobre la percepció de la gestió de l’Executiu d’Espanya a la comunitat.El Govern, ha reiterat Sánchez, "compleix Catalunya" i els ciutadans catalans ho saben com confirma, ha dit, el CEO – el CIS català – a les seves enquestes d’opinió sobre la percepció de la gestió de l’Executiu d’Espanya en aquesta comunitat.
Nogueras va ser dura amb el president i el va acusar d’"enganyar els catalans". La portaveu nacionalista va insistir que separi la votació de l’escut social de la part referida als desnonaments i comptarà amb el suport de Junts per al primer. "Escut social, sí; ocupacions, no". "¿Què és per a vostès l’escut social? ¿És un titular? –li va preguntar–. Si realment volen aprovar-lo, ¿per què no el separen de l’ocupació?". Nogueras ha sigut abans molt dura amb el president del Govern i amb els seus suposats incompliments i l’ha acusat d’"enganyar els catalans". La portaveu nacionalista ha insistit a l’Executiu que separi la votació de l’escut social de la part referida als desnonaments i comptarà amb el recolzament de Junts per al primer. "Escud social, sí; ocupacions, no". "¿Què és per a vostès l’escut social? ¿És un titular?", li ha preguntat, "si realment volen aprovar-ho. ¿Per què no el separen de l’ocupació, per què no ho fan?" "Vostès han incomplert amb l’aprovació del concert econòmic –li va etzibar –. No tenim la clau de la caixa, ni el finançament singular, ni la cessió de l’IRPF, o amb el traspàs de Rodalies; vostès enganyen tothom, inclosos els seus socis incondicionals i també enganyen amb l’escut social".
