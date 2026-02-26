El sector hoteler de BCN avisa d’un possible perjudici per al PIB
L’ocupació hotelera a la capital va ser l’any passat del 80% i la patronal alerta de l’amenaça dels nous gravàmens
Patricia Castán
Barcelona ha començat el 2026 trepitjant fort en el turisme de congressos, fires i convencions, però el sector hoteler està indignat pels efectes adversos que la nova taxa turística catalana i l’increment del recàrrec municipal poden tenir entre els seus viatgers. "Pot perjudicar el PIB de la ciutat", assenyala el president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, recordant que un informe atribueix a l’activitat turística 12,8 milions d’euros a l’any.Barcelona ha començat el 2026 trepitjant fort en el segment del turisme de congressos, fires i convencions, però amb el sector hoteler indignat pels efectes adversos que la nova taxa turística catalana i l’increment del recàrrec municipal pugui tenir entre els seus viatgers. "Pot perjudicar el PIB de la ciutat", assenyala a aquest diari el president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, recordant que un recent informe atribueix a l’activitat turística el 12,8 84 milions d’any.
El líder del gremi està satisfet amb els resultats del 2025, quan l’ocupació es va mantenir en el 80,1% malgrat baixar 0,7 punts percentuals, aconseguint un preu mitjà de 190,7 euros per habitació. No obstant, considera "brutal" l’increment dels nous gravàmens, que per a un hotel de la màxima categoria arriba als 13,2 euros per persona i nit (amb IVA inclòs).El líder del gremi està satisfet amb els resultats del 2025, quan l’ocupació es va mantenir en el 80,1% malgrat baixar 0,7 punts percentuals, tot i que va aconseguir un preu mitjà de 190,7 euros per habitació. Però amb la vista posada en les nuvolades que els plantegen els nous gravàmens i considera "brutal" l’increment, que per a un hotel de la màxima categoria arriba als 13,2 euros per persona i nit (amb IVA inclòs).
"Estem satisfets amb el desenvolupament de l’any 2025, especialment en el segment de turisme de negocis (MICE)", assenyala, ja que resulta estratègic pel seu alt impacte econòmic, sense els problemes de saturació que genera el visitant vacacional en alguns moments de l’any."Estem satisfets amb el desenvolupament general de l’any 2025, especialment en el segment de turisme de negocis (MICE)", assenyala, pel qual la ciutat aposta especialment ja que resulta estratègic pel seu alt impacte econòmic, sense els problemes de saturació que genera el visitant vacacional en alguns moments de l’any.
En el seu balanç, l’hoteler destaca que malgrat les "incerteses geopolítiques a escala internacional, els principals mercats com el dels Estats Units i països europeus han mantingut normalitat", sense afectar els resultats de la ciutat. Tot i que el primer semestre de l’any passat es va mantenir a la baixa, a partir del segon es va estabilitzar l’ocupació hotelera, però sense increments.En el seu balanç, l’hoteler destaca que malgrat les "incerteses geopolítiques a nivell internacional, els principals mercats com el dels Estats Units i principals països europeus han mantingut normalitat", sense afectar els resultats de la ciutat. Tot i que el primer semestre de l’any passat es va mantenir a la baixa com ja havia passat en els últims mesos del 2024, a partir del segon semestre es va estabilitzar l’ocupació hotelera, però sense increments.
En la mateixa línia hi va haver els preus per nit, ja que el lleuger increment de 2,7 euros, considerant l’augment de l’IPC, equival a tarifes de continuïtat respecte a l’any 2024, remarca Clos. El vincula al descens de l’ocupació, que refreda els preus. Es tracta d’un nou escenari sense creixements, perquè l’aposta és fomentar "la qualitat del visitant per damunt de la quantitat" i una "gestió constructiva de l’activitat a Barcelona".En la mateixa línia hi va haver els preus per nit, ja que el lleuger increment registrat de 2,7 euros produït, si es té en compte l’augment de l’IPC, equival a unes tarifes de continuïtat respecte al 2024, remarca Clos. El vincula al descens de l’ocupació, que refreda els preus. Es tracta d’un nou escenari sense creixements, perquè l’aposta o enfocament és a fomentar "la qualitat del visitant per sobre de la quantitat" i a una "gestió constructiva de l’activitat a Barcelona".
Atenció a fires i congressos
L’hoteler lamenta que l’"esforç" del sector de l’allotjament per un millor turisme no es vegi acompanyat de més sensibilitat del Govern, que ha desatès els seus arguments. Preocupa l’àmbit de fires, congressos i convencions, ja que la candidatura de Barcelona es pot "veure afectada" per decisions dels organitzadors. A escala europea, "serem la segona gran ciutat amb la taxa més alta", mentre que a Espanya, ciutats rivals com Madrid o Màlaga no afegeixen cap cànon.Per això, l’hoteler lamenta que l’"esforç" que realitza el sector de l’allotjament darrere d’un millor turisme no es vegi acompanyat d’una sensibilitat més gran per part del govern català, que ha desatès els seus arguments. L’àmbit que més preocupa és del de fires, congressos, convencions i incentius, perquè la candidatura de Barcelona es pot "veure afectada" en les decisions que prenen els organitzadors. Tant a nivell europeu –"serem la segona gran ciutat amb la taxa més alta"–, com a Espanya, on urbs rivals com Madrid o Màlaga no afegeixen cap cànon.
