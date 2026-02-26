Una segona dona, actriu "reconeguda", denuncia per abusos Errejón
Cristina Gallardo
Una segona dona va denunciar davant els jutjats de violència sobre la dona de Madrid l’exportaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, per delictes d’agressió sexual. L’acció penal es va presentar per una "actriu de reconeguda notorietat" i la firma Alfredo Arrién, el mateix advocat que representa Elisa Mouliaá, la denúncia de la qual contra el polític va acabar amb obertura de judici, pendent de confirmar-se per l’Audiència Provincial de Madrid.Una segona dona ha denunciat davant els jutjats de violència sobre la dona de Madrid a l’exportaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, per delictes d’agressió sexual. L’acció penal es presenta directament davant la justícia per una "actriu de reconeguda notorietat" i la firma Alfredo Arrién, el mateix advocat que representa Elisa Mouliaá, la denúncia del qual contra el polític ha acabat amb obertura de judici, pendent de confirmar-se per l’Audiència Provincial de Madrid.
En aquest cas, els fets haurien tingut lloc l’octubre del 2021, com en el cas de l’actriu. El polític va entaular relació amb la dona, la identitat de la qual es demana preservar fins que sigui citada per ratificar la denúncia, a través d’Instagram. L’agressió hauria passat després d’una trobada en un local públic, tant al cotxe en què viatjaven com a la vivenda de l’exdirigent de Més Madrid. L’advocat sol·licita que la intervenció del seu client "es faci com a testimoni protegit, ja que es pot veure exposada a riscos derivats de la seva intervenció en el procediment".En aquest cas els fets també haurien tingut lloc l’octubre del 2021, com en el cas de l’actriu. El polític va entaular relació amb la dona –la identitat del qual es demana preservar fins al moment en què sigui citada per ratificar la denúncia– a través de la xarxa Instagram, i l’agressió hauria tingut lloc després d’una trobada dels dos en un local públic, tant al cotxe en què tots dos viatjaven com a la vivenda de l’exdirigent de Més Madrid. L’advocat sol·licita que la intervenció del seu client "es faci com a testimoni protegit, ja que pot veure’s exposada a riscos derivats de la seva intervenció en el procediment".
La denúncia parteix d’un context de relació prèvia en què el polític es va interessar "de forma insistent per les amistats, sortides i relacions socials de la denunciant, cosa que va generar situacions de tensió i retret" i hauria ocultat a la dona l’existència d’una altra parella.La denúncia parteix d’un context de relació prèvia en què el polític es va interessar "de forma insistent per les amistats, sortides i relacions socials de la denunciant, generant situacions de tensió i retret" i en el qual hauria ocultat a més a aquesta dona l’existència d’una altra parella sentimental.
Resposta de l’exdiputat
Des de l’entorn d’Errejón s’assenyala que l’exdiputat encara no ha rebut cap notificació de la nova denúncia i se n’ha assabentat pels mitjans. Indiquen que és "d’una mera denúncia anònima i de fets incerts" i que l’advocat Arrién ha donat publicitat en diverses compareixences junt amb de Mouliaá, "tot fa presumir que les finalitats d’aquesta denúncia són més televisives que de justícia material, a fi de reforçar la debilitada credibilitat social i mediàtica" de l’actriu. nPer la seva banda, des de l’entorn d’Errejón s’assenyala a aquest diari que l’exdiputat encara no ha rebut cap notificació de la nova denúncia, s’han assabentat pels mitjans de comunicació. Assenyalen que, de moment, es tracta "d’una mera denúncia anònima i de fets incerts" i que, ja que l’advocat Arrién ha anat a donar publicitat en diverses compareixences televisives al costat de la mateixa Mouliaá, "tot fa presumir que les finalitats d’aquesta denúncia són més televisives, que de justícia material, a fi de reforçar la debilitada credibilitat social i mediàtica" de l’actriu en relació amb el seu propi procediment.
