Tejero no es fiava d’Armada, al qual va acusar de ser un "matusser"

El guàrdia civil va posar en dubte els plans del general per tirar endavant el motí / "Vol ser president com sigui", va advertir

M. Á. R.

Madrid

Antonio Tejero, en ple cop d’Estat del 23F, va posar en dubte les intencions que tenia el general Alfonso Armanda per tirar endavant el motí. En una conversa telefònica entre Tejero i Juan García Carrés, l’únic civil condemnat per l’intent de cop d’Estat, el tinent coronel de la Guàrdia Civil avisa que Armada és un "matusser" i insta el seu interlocutor que avisi el general Jaime Milans del Bosch que no es fiï d’ell, que "el que vol és ser president com sigui, al preu que sigui".

Entre els documents desclassificats ahir pel Govern hi ha algunes de les converses que va mantenir Tejero amb l’exterior, una vegada ja estava tancat al Congrés dels Diputats. Entre elles n’hi ha una amb García Carrés, que havia sigut procurador de les Corts franquistes. Durant el diàleg, García Carrés l’informa que dos regiments anaven cap a la Cambra baixa per donar-li suport i li demanava resistir. "Estic passant una estona, cabró", li respon Tejero.

Al llarg de la conversa, Tejero li demana més informació sobre què està passant a l’exterior i arriba un moment en què adverteix el seu interlocutor de les intencions d’Armada. La conversa prova que el tinent coronel de la Guàrdia Civil va arribar al Congrés sense conèixer els plans d’Armada de proposar la creació d’un govern de concentració presidit per ell mateix. "Digues a Pedro que li digui a Milans que no es fiï d’Armada, que el que vol és ser president com sigui, al preu que sigui", avisa Tejero a García Carrés. "Diu que no et fiïs massa amb el que ha anat allà", respon García Carrés, parlant amb una tercera persona que està identificada en la conversa documentada per la Guàrdia Civil. "¿Massa? Ni un pèl", insisteix Tejero. Més endavant, recalca que Armada estava disposat a entrar en un govern militar "per tal que el presidís ell". "Aquest el que vol és una poltrona, ¿eh?", recalca Tejero durant la conversa.

Als arxius desclassificats hi ha una altra transcripció d’una trucada entre Tejero i García Carrés on aquest truca per un altre telèfon a la dona del guàrdia civil, Carmen, perquè intercanviïn unes paraules, ja que està "preocupada". "No hi haurà sang, filla meva, no et preocupis. ¿Que t’estimo molt poc? Ha, ha, ha", la va tranquil·litzar el tinent coronel. García Carrés demana després a la dona que no surti: "Demà tothom a casa i que no surti ningú".

TEMES

