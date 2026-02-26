Trump amenaça l’Iran i s’enfronta als demòcrates en un discurs triomfalista
El president converteix la seva feble situació en un atac, en la intervenció sobre l’estat de la Unió més llarga de la història / La caiguda de popularitat del republicà inquieta el partit en un any electoral
Idoya Noain
Donald Trump acostuma a aplicar la màxima que la millor defensa és un atac. També acostuma a explotar tota la teatralitat que pot i la seva àmplia experiència televisiva quan els focus estan sobre ell. Tot això va desplegar dimarts passat en el seu discurs sobre l’estat de la Unió davant el Congrés i el país, una intervenció que va pronunciar alhora que les tensions d’un possible atac a l’Iran estan en un punt extrem i que va ser històrica tan sols per la durada: una hora i 47 minuts, per sobre de la marca d’una hora i 39 minuts que ell mateix va marcar l’any passat.
A diferència de fa 12 mesos, quan es va mostrar pletòric després de la seva victòria, el republicà arribava aquesta vegada en una posició delicada. Les enquestes mostren la caiguda en picat dels seus índexs d’aprovació, hi ha frustració ciutadana amb la situació de l’economia com se sent a la butxaca i rebuig d’algunes de les seves polítiques més agressives en la seva croada contra els immigrants. Aquest malestar preocupa els republicans en un any d’eleccions legislatives. Però Trump es va presentar en el discurs com si res d’això anés amb ell.
De fet, el seu va ser un discurs marcat primer per la confiança en si mateix i l’optimisme sobre la seva agenda. Entre les seves primeres paraules hi va haver la proclamació que "la nació ha tornat més gran, millor, més rica i més forta". Eufòric i amb el patriotisme exaltat l’any de celebració del 250è aniversari de la independència, va fer també una sèrie de propostes econòmiques populistes.
Els aranzels
Fins i tot va passar de puntetes pel cop més gran a la seva agenda patit fins ara: la decisió que divendres passat va prendre el Tribunal Suprem de tombar la majoria dels seus aranzels. Tot i que va insistir a defensar la seva estratègia comercial de gravàmens, va dir que no necessita les cambres. I és difícil saber si els tebis aplaudiments republicans eren pel poder que resta al Congrés o per l’escàs entusiasme davant uns aranzels que, en el 90% dels casos, acaben pagant empreses i ciutadans nord-americans.
A mesura que va anar avançant la intervenció en el discurs de Trump van anar entrant altres elements habituals en la seva oratòria, com el desafiament i l’agressivitat. Entre exageracions i mentides van arribar els atacs sense treva als immigrants i declaracions xenòfobes. I va estar buscant i encoratjant l’enfrontament amb els demòcrates, amb insults i provocacions. Ho va trobar i la segona part del discurs va ser una guerra oberta davant de les càmeres.
En la part del discurs centrada en la política exterior, i amb el món pendent de la possibilitat que llanci un atac militar contra l’Iran, Trump no va aclarir si, com es tem, aquest enfrontament de conseqüències impredictibles pot estar tan a prop com permet augurar el gran desplegament militar a la regió. A les portes d’una altra ronda de negociacions avui a Ginebra, Trump va repetir que la seva "preferència és solucionar-ho a través de la diplomàcia". Però també, i tot i que els iranians defensin que volen un programa nuclear civil, va dir que no ha sentit les "paraules secretes" o màgiques de l’Iran: la promesa que mai tindran armes nuclears. "Mai permetré que el principal promotor del terrorisme tingui una bomba nuclear", va dir amenaçant.
"Ja han desenvolupat míssils que poden amenaçar Europa i les nostres bases a l’estranger, i estan treballant per construir míssils que aviat arribaran als EUA", va declarar també Trump, que hores abans del discurs havia enviat el secretari d’Estat, Marco Rubio, a mantenir una reunió a porta tancada sobre l’Iran amb un grup bipartidista de líders del Congrés. "Després de l’operació Martell de mitjanit [la intervenció l’estiu passat contra tres instal·lacions nuclears iranianes], se’ls va advertir que no intentessin reconstruir el seu programa d’armes nuclears, però continuen reiniciant-lo una altra vegada, volen començar-lo i estan una altra vegada perseguint les seves ambicions sinistres", va assegurar.
Veneçuela, "nova amiga"
Davant els dubtes i les pors que envolten la situació amb l’Iran es pot contrastar el que en el discurs de Trump va tenir a veure amb Veneçuela. Va parlar del país com a "nou amic i aliat", destacant els 80 milions de barrils de petroli rebuts. Després va elogiar l’operació militar que va treure del poder Nicolás Maduro. Va entregar una de les diverses condecoracions militars repartides al llarg del discurs al pilot ferit d’un helicòpter en la missió a Caracas. I va donar la sorpresa reunint Enrique Márquez, un opositor veneçolà recentment alliberat, amb la seva neboda.Davant els dubtes i pors que envolten la situació amb l’Iran es pot contrastar tot el que en el discurs de Trump ha tingut a veure amb Veneçuela. Primer ha parlat del país com a "nou amic i aliat", destacant els 80 milions de barrils de petroli que s’han rebut. Després ha elogiat triomfalista l’operació militar amb què va treure del poder i del país Nicolás Maduro. Ha entregat una de les diverses condecoracions militars repartides al llarg del discurs al pilot ferit d’un helicòpter a la missió a Caracas. I ha donat la sorpresa reunint Enrique Márquez, un opositor veneçolà recentment alliberat, amb la seva neboda.
Per a la guerra d’Ucraïna iniciada per Rússia i que dimarts passat va fer exactament quatre anys que va començar, i que Trump va prometre resoldre en 24 hores, el mandatari va tenir 20 segons.Per a la guerra d’Ucraïna que Rússia va llançar exactament quatre anys aquest dimarts, i que Trump va prometre resoldre en 24 hores, el mandatari ha tingut 20 segons.
Bretxa en les files republicanes
Malgrat que, com era d’esperar, es van veure aplaudiments i repetides mostres de suport dels republicans a Trump, hi ha nerviosisme i senyals de bretxes palpables amb el president en les files conservadores.Malgrat que com era d’esperar s’han vist aplaudiments i repetides mostres de recolzament dels republicans a Trump, hi ha nerviosisme i senyals dels primers bretxes palpables amb el president a les files conservadores.
Aquestes fractures es deuen a l’impacte negatiu que es tem que el mandatari pot tenir en els resultats del partit en les legislatives del novembre, quan es renova la Cambra baixa, un terç del Senat i hi ha eleccions estatals, inclosos 36 governadors. Els demòcrates van, segons enquestes genèriques, amb cinc punts d’avantatge sobre els republicans. Trump, que té caigudes pronunciades d’aprovació entre independents, perjudica els seus.Aquestes fractures es deuen especialment a l’impacte negatiu que es tem que el mandatari pot tenir en els resultats del partit en les legislatives del novembre, quan es renova la Cambra baixa, un terç del Senat i hi ha també eleccions estatals, incloent de 36 governadors. Els demòcrates van, segons enquestes genèriques, amb cinc punts d’avantatge sobre els republicans per a aquests comicis. I Trump, que té caigudes pronunciades d’aprovació entre independents, perjudica els seus.
Els republicans han comprovat que entre molts dels seus constituents creix el rebuig o el desencant amb polítiques del president que no responen a les promeses que va fer en campanya. En una enquesta recent de The Washington Post, ABC News i Ipsos, només obtenia el 39% d’aprovació; el 58% dels enquestats el suspenen en immigració i el 57% en economia.Els republicans han comprovat que entre molts dels seus constituents creix el rebuig o el desencant amb polítiques del president que no responen a les promeses que va fer en campanya. En una enquesta recent de ‘The Washington Post’, ABC News i Ipsos, on només obtenia el 39% d’aprovació, el 58% dels enquestats el suspenen en immigració i el 57% en economia.
Ningú ho diria si es té en compte el discurs de dimarts passat, en què Trump va apostar per una criminalització xenòfoba dels immigrants i va atacar els demòcrates. També va abordar l’economia i el tema de l’"assequibilitat", central en el discurs polític i social, que ha bategat després de victòries progressistes com la de l’alcalde Zohran Mamdani. Sense arribar a dir, com altres vegades, que aquest concepte és "una estafa" creada pels demòcrates, sí que els va acusar. "Vostès van causar el problema i van crear l’increment de preus que els ciutadans han hagut de suportar", els va etzibar. nNingú ho diria a jutjar pel discurs d’aquest dimarts, en què Trump ha apostat de nou per una criminalització xenòfoba dels immigrants i ha aprofitat per atacar els demòcrates. I el mateix ha fet amb l’economia i amb el tema de l’"asequibilitat", el concepte que s’ha fet central en el discurs polític i social i que ha batec després de victòries progressistes com la de l’alcalde Zohran Mamdani. Sense arribar com altres vegades a dir que aquest concepte és "una estafa" creada pels demòcrates, sí que els ha acusat. "Vostès van causar el problema i van crear l’increment de preus que els ciutadans han hagut de suportar", els ha etzibat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages