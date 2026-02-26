El vaixell insígnia d’Open Arms se suma a la flotilla camí de Gaza
JAVIER OJEMBARRENA ALBA
L’organització humanitària Open Arms sortirà de nou a la mar el 12 d’abril. Aquesta vegada no serà en una missió de rescat de migrants al Mediterrani, sinó en una campanya humanitària rumb a la Franja de Gaza com a part d’un nou intent de la Global Sumud Flotilla (GSF) per arribar a l’enclavament palestí.L’organització humanitària Open Arms, una de les més presents en les rutes migratòries al Mediterrani, tornarà a llançar-se a la mar el pròxim 12 d’abril. Però aquesta vegada no ho farà en una missió de rescat dirigida als migrants, sinó en una nova campanya humanitària rumb a la Franja de Gaza com a part d’un nou intent de la Global Sumud Flotilla (GSF) per arribar a l’enclavament palestí.
Després que el 2 d'octubre del 2025 les tropes d'Israel interceptessin les embarcacions de l'expedició en què viatjaven l'activista climàtica Greta Thunberg, l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, i altres personalitats de fins a 44 països diferents, la Global Sumud Flotilla emprèn una missió per a la qual comptarà amb l''Open Arms', el vaixell insígnia de l'ONG amb què comparteix nom i que buscarà "contribuir a la resposta internacional davant d'una crisi humanitària sense precedents".
A través d'un comunicat, l'organització fundada el 2015 per Òscar Camps i Gerard Canals ha donat a conèixer la seva participació en una campanya que, segons va anunciar la GSF –integrada per altres organitzacions com Global Movement to Gaza, Maghreb Sumud Flotilla, Sumud Nusantara o People's Flotilla Movement–, pretén comptar amb 100 embarcacions i més de 3.000 participants. Una xifra considerablement més elevada respecte a les més de 50 embarcacions que van participar en l'anterior travessia. D'aquestes, prop d'una vintena van sortir des del port de Barcelona.
"Emergència"
"Quan els drets fonamentals són vulnerats i l'acció política és insuficient", la societat civil i les organitzacions humanitàries han de prendre "la responsabilitat d'actuar per protegir la vida i la dignitat humana", assevera Open Arms en la seva nota. Així, "davant la persistència de l'emergència humanitària i les restriccions a l'accés d'ajuda", l'organització humanitària ha optat per sumar el seu barco a aquesta iniciativa "amb un mandat clar": proporcionar assistència humanitària i recolzament logístic, respondre a emergències mèdiques, exercir una presència civil internacional que afavoreixi la desescalada, documentar qualsevol incident rellevant, i reforçar un espai humanitari segur per a l'arribada d'ajuda essencial.
