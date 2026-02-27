Itàlia
Almenys dos morts i uns 40 ferits en estavellar-se un tramvia contra un edifici al centre de Milà
La fiscalia de Milà ha obert una investigació per homicidi imprudent i lesions per negligència
Irene Savio
Almenys dues persones han mort i prop de 40 han resultat ferides en descarrilar aquest divendres un tramvia a Milà, que va acabar encastat contra un edifici i atropellant diversos vianants als voltants del centre de la ciutat. L’accident es va produir cap a les 16.00, segons les primeres dades difoses per mitjans locals. Alguns ferits es troben en estat crític i d’altres presenten lesions lleus. Les víctimes mortals són un home de 60 anys i una persona sense llar.
D’acord amb les primeres reconstruccions, recollides pels diaris italians La Repubblica i Il Corriere, el tramvia de la línia 9 cobria el trajecte entre la plaça della Repubblica i la plaça Oberdan quan va arribar a gran velocitat a l’encreuament amb via Lazzaretto. En aquest punt hi ha un desviament que permet girar cap a l’esquerra, tot i que el comboi havia de continuar recte. Tanmateix, en travessar la intersecció es va inclinar, va descarrilar i va anar a estavellar-se contra l’edifici de la cantonada, on va tombar un semàfor i va destrossar l’aparador d’una botiga.
Diversos testimonis van relatar escenes de pànic. “Vaig sentir un xiulet, un soroll estrident, i vaig veure el tramvia inclinar-se cap a l’esquerra; després, un cop com una bomba i el so dels vidres trencats”, ha explicat una dona que es trobava asseguda a la terrassa d’un cafè de via Vittorio Veneto, un dels carrers afectats. “Va girar a l’esquerra quan havia de seguir recte; potser anava massa ràpid i, quan va sortir dels rails, ningú no el podia aturar”, ha assenyalat un altre testimoni. “Vaig pensar que era un terratrèmol”, ha afegit un home.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar l’alcalde de la ciutat, Giuseppe Sala, i el fiscal en cap, Marcello Viola, que va anunciar l’obertura, en les pròximes hores, d’una investigació per homicidi imprudent i lesions per negligència. Nombrosos equips d’emergència —policia, bombers i serveis sanitaris— també hi van acudir per atendre les víctimes i assegurar la zona. “L’impacte va ser devastador”, ha declarat Viola davant la premsa.
Entre les hipòtesis que es consideren hi ha la possibilitat que el conductor patís algun tipus d’indisposició que li fes perdre el control del tramvia. El vehicle sinistrat és un Tramlink bidireccional d’última generació, en servei des de fa aproximadament un any. Amb 25 metres de longitud i tres cotxes comunicats, disposa de 66 places assegudes, i es va començar a utilitzar primer a les línies 7 i 31 i posteriorment a la 9, una de les rutes emblemàtiques de Milà, que travessa diversos barris residencials i comercials.
