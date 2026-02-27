Entrevista
Barthélemy Yaouda Hourgo, bisbe camerunès: «Trump és com Boko Haram, el que està fent amb l’ajuda humanitària és un crim»
L’encarregat de la diòcesi de Yagoua, a la regió de l’Extrem Nord del Camerun, conversa amb EL PERIÓDICO sobre els desafiaments que afronta el seu país durant una visita a Barcelona per participar en un acte a la Sagrada Família
Laura Puig
Barthélemy Yaouda Hourgo viu en una de les zones més perilloses del món. Nascut el 1964 a Mayo-Ouldémé, un poble de la regió de l’Extrem Nord del Camerun, va ser ordenat sacerdot el 1997 i el 2008 va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Yagoua, a la mateixa regió, pel papa Benet XVI. Des del 2012, la zona viu el flagell del grup islamista Boko Haram. Monsenyor Yaouda ha visitat Barcelona com a convidat del Secretariat diocesà per als Joves per participar en la jornada ‘Sent la Creu’, celebrada diumenge passat a la Sagrada Família, i conversa amb EL PERIÓDICO sobre la situació al seu país i els greus problemes que afronta en el seu dia a dia.
En l’homilia d’Any Nou del 2025, vostè va dir que era millor que el diable prengués el poder abans que seguís el patiment d’un nou mandat de Paul Biya, de 93 anys, el president més longeu del món i elegit per a un vuitè mandat en les eleccions del 12 d’octubre al Camerun. ¿Què el va portar a expressar-se d’una manera tan contundent?
Em vaig limitar a dir que la gent està patint molt. A la meva regió, no tenim carreteres, aigua potable, electricitat ni pous. El 2012 va prometre 300 quilòmetres de carreteres pavimentades i 3.000 pous. No va complir. I el 2008 va crear la Universitat de Maroua, però encara no hi ha edificis. Així que vaig dir a la gent: ¿Com podeu votar per algú que fa 43 anys que està en el poder? ¿Quan complirà? Quan vaig parlar sobre el diable, em referia que amb qualsevol altra persona en el poder, no patirem més del que ja patim. I no em penedeixo del que vaig dir perquè és la veritat.
¿Com definiria la presidència de Biya?
Als del nord del Camerun ens agradava molt perquè va aconseguir alliberar-nos de les grapes dels musulmans, que, malgrat ser una minoria, tenen els diners i controlen el comerç i el transport. Paul Biya va arribar i ho va dividir tot. També va rebutjar la firma del contracte colonial amb França, cosa que va agradar a tothom. Però a part d’això, el Camerun està avui en ruïnes. Ple de corrupció i tribalisme.
¿Creu que les eleccions d’octubre van ser transparents? El líder de l’oposició, Issa Thiroma Bakary, va denunciar irregularitats.
Les eleccions no van ser transparents. En realitat, va ser Issa Thiroma Bakari qui va guanyar. Se’l van emportar per força i volien arrestar-lo i ficar-lo a la presó. Per això va fugir.
Vostè ha esmentat abans la corrupció. Segons Transparència Internacional, el Camerun és un dels països més afectats per aquesta xacra. ¿Veu voluntat política per acabar amb ella?
De moment, no. I mentre aquest Govern estigui en el poder, no ho espero.
El Camerun també pateix una greu crisi econòmica, amb un atur que arriba al 40% entre els menors de 35 anys.
Sí. A més, els sous dels treballadors qualificats són molt baixos. Un metge o un enginyer no guanyen 500 euros al mes. Així que tots fugen al Canadà. Professors, enginyers, metges... I d’altres prenen la ruta del desert per arribar a Europa. Aquest és el nostre problema. No estic d’acord que la gent abandoni el seu país, amb la immigració. ¿Qui construirà els nostres països africans? No hem d’evadir el problema, l’hem d’afrontar.
Més enllà de les tensions polítiques i econòmiques, els camerunesos del nord fa anys que pateixen la violència de Boko Haram. ¿Com la viu la població?
És terrible. És una situació alarmant, però ja hi estem acostumats. Boko Haram va començar el 2012 a la meva diòcesi, van matar un catequista davant dels seus fills i la seva dona. El van massacrar com una cabra. I a partir del 2014, la cosa es va complicar. Al meu poble, per exemple, en el pitjor del conflicte, quan tocaven les 6 de la tarda, la gent fugia. Els homes pujaven als arbres i dormien allà com micos.I les dones s’allunyaven fins a 12 quilòmetres.
¿Ha fet alguna cosa el Govern per combatre aquesta violència?
Sí. El Govern ha lluitat molt. Però Boko Haram té armes que no tenen els nostres Estats ni l’Exèrcit. ¿És Occident qui les subministra? ¿Són els àrabs? Ningú ho sap. Però és molt més difícil combatre en aquestes condicions.
Segons la seva opinió, ¿quin és el principal desafiament al qual s’enfronta el Camerun?
En realitat, gairebé tot se centra en la política. Mentre aquest Govern segueixi en el poder, no veurem un futur millor. El nostre president necessita ser humil i cedir el poder a una altra persona. Personalment, no estic en contra de l’edat, però ja no pot caminar i no pot supervisar els treballs que s’estan realitzant. I a més, està envoltat de gent dolenta, grans corruptors. Necessitem sang nova.
La tornada de Donald Trump al poder fa ja més d’un any ha suposat una sacsejada mundial. ¿Com està afectant el Camerun?
Ha suposat el desmantellament de totes les organitzacions d’ajuda humanitària que els EUA solia finançar. Ara no tenen res. Les persones que treballaven per a aquestes entitats s’han quedat de cop sense ingressos. L’ajuda als malalts de sida, als pobres, ¡zas!, s’ha parat. El que està fent Trump és un crim. No és diferent de la gent que degolla. Trump és com Boko Haram.
I amb Europa, ¿quina és la relació?
Quan parlem d’Europa, per ser sincers, no ens referim a tots els europeus. Per nosaltres, es tracta principalment de França i Anglaterra. Però el nostre gran botxí és França, fa molt mal. Es diu que som independents des del 1960, però no tenim independència econòmica. La independència només existeix en el paper.
Alguns experts atribueixen aquests mals, comuns a molts països africans, a la colonització i als processos de descolonització. ¿Comparteix aquestes anàlisis?
Hi estic a favor i en contra. No tot és per la colonització. La colonització la van portar a terme els francesos, i durant aquells anys van ser els governadors. Ara són els camerunesos, els congolesos i els nigerians els que governen els seus països, però és França la que fixa els preus del cotó i cacau que cultivem. Ens hi podem negar, però ells corrompen els nostres caps d’Estat. Els colonitzadors operen a través dels qui ens governen. Hi ha colonització, d’acord, però també hi ha els nostres líders, nosaltres mateixos. I mentre no canviem la nostra mentalitat serà difícil sortir-ne.
¿Hi ha diàleg interreligiós al Camerun?
Sí, especialment amb musulmans i protestants. Però estic una mica molest perquè sempre som els catòlics els que fem el primer pas. També estem connectats gràcies a la pastoral social de l’Església catòlica. Quan cavem un pou, tots venen a beure aigua: catòlics, protestants, musulmans. I a l’escola i l’institut, els nostres fills estan tots junts perquè siguin amics, germans i creixin junts perquè el demà sigui millor. Crec que anem per bon camí.
La diòcesi de Yagua i Barcelona mantenen una estreta col·laboració des del 1960. ¿Com valora aquesta relació?
Diria que és perfecta ara mateix. La relació amb el cardenal Joan Josep Omella va millorant cada vegada més. És un home savi, un gran conseller, i també un missioner de ment oberta que li ha donat un nou rostre a la diòcesi de Barcelona amb la seva senzillesa, el tracte pròxim amb la gent i la seva humilitat.
Diumenge passat va assistir a la Sagrada Família a l’esdeveniment Sent la Creu. ¿Quin missatge va transmetre als fidels?
Vam parlar sobre la creu, dins de cada persona hi ha una creu. Siguem rics o pobres, cadascú porta una mica de sofriment dins. I no ho hem de suportar sols, sinó amb Crist, amb amics, amb família. Els nostres encreuaments són diferents. A Europa, la majoria pateix la solitud, la gent no parla gaire amb els altres, està immersa en TikTok, es tapa les orelles (amb auriculars), mastega xiclet per evitar parlar amb els altres... A l’Àfrica això no passa perquè estem aferrats a les nostres famílies, a l’església. No carreguem sols amb les nostres preocupacions. Si ho féssim, ja estaríem morts. Tenim molts problemes.
