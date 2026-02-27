Castella i Lleó obre la campanya en plena hostilitat entre el PP i Vox
Els populars i l’extrema dreta, que el 2022 van materialitzar a la comunitat el seu primer pacte de govern, juguen ara a ser desconeguts/ El PSOE confia a donar la sorpresa en un territori que acumula 39 anys sense gir a la Junta
LUIS GARRIDO
Alfonso Fernández Mañueco va necessitar un mes, un interlocutor i 11 mesures per materialitzar el 2022 el primer pacte de govern entre el PP i Vox. Aquell document recollia propostes com afavorir l’accés a l’habitatge i protegir-lo de l’ocupació il·legal, defensar el futur del camp davant la hiperregulació i interessos estrangers, promoure una immigració ordenada, impulsar polítiques de natalitat i revisar els impostos a la baixa. Avui arrenca la campanya per a les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó i sobre el debat nacional hi ha el document marc que Alberto Núñez Feijóo ha elaborat per a possibles pactes entre les dues formacions polítiques. Però aquí no hi ha discussió. Totes aquestes propostes, i alguna més, ja van ser signades per l’aspirant a la reelecció fa ara quatre anys. I això aplana molt el terreny a unes dretes que, malgrat tot, juguen a ser enemigues íntimes.
Dos milions de castellans i lleonesos estan cridats a les urnes el 15 de març dins del cicle electoral que va arrencar al desembre a Extremadura i va continuar a Aragó el 8 de febrer. Tot i que, en aquesta regió, la més gran de tot el país, hi ha dues diferències respecte a la resta dels territoris que resulten clau a l’hora d’analitzar el que passarà. La primera és que ningú ha dominat un Govern del PP que sí que ha sigut capaç d’acabar la seva legislatura, marcada per aquesta primera entesa amb Vox i la posterior fugida de la formació dirigida llavors per l’ara dissident Juan García-Gallardo. La segona és que Vox, fa quatre anys, ja es movia en els nivells de vot al voltant del 17% que avui donen les enquestes de manera generalitzada als de Carlos Pollán.
El tercer actor en lliça és un altre Carlos, de cognom Martínez. El Partit Socialista ha apostat per la figura de l’alcalde de Sòria per mirar de recuperar l’impuls que el 2019 els va permetre guanyar les eleccions amb Luis Tudanca per primera vegada des de temps de Demetrio Madrid, el 1983. El candidat, autodefinit com a "sanchista convers" –va donar suport a Susana Díaz el 2017–, ha fet els deures durant l’últim any per deixar de ser el desconegut que, en efecte, era a la resta de províncies que no eren la seva. Un esforç que ha valgut la pena, segons les dades obtingudes pel CIS i publicades el dia 20, que donaven un empat tècnic entre el PP i el PSOE a tan sols una setmana per a l’inici de la campanya electoral.
Poble a poble, vot a vot
La ruralitat és l’essència d’una comunitat que es divideix en nou províncies i 2.248 municipis, un quart dels que hi ha a tot el país. I els partits saben que s’han de tacar les botes de fang per aconseguir fins a l’últim vot que pugui resultar decisiu per decantar una balança que es resisteix a vèncer cap a un dels dos costats. El Partit Socialista ha posat a funcionar tota la seva maquinària i acompanyarà Carlos Martínez amb presidents autonòmics, ministres, l’expresident Zapatero i Pedro Sánchez, que ha decidit acompanyar el candidat en l’inici de campanya a Burgos i li donarà la benedicció en el tancament del 13 de març a Valladolid.
El PP, per la seva banda, ha apostat per executar una campanya centrada en el medi rural per contrarestar la tirada que Vox té allà on no hi ha semàfors. Alberto Núñez Feijóo ja ha compromès la seva presència amb una caravana pròpia que entroncarà en determinades ocasions amb la d’Alfonso Fernández Mañueco, com en el cas de l’esdeveniment més important programat també a Valladolid l’últim dia hàbil per demanar el vot.
Províncies clau
Castella i Lleó reparteix en aquestes dotzenes eleccions autonòmiques un procurador més que en les anteriors. El nombre d’escons ascendeix a 82, tot i que el pes entre les nou províncies és absolutament desigual. Cadascun dels territoris compta amb un mínim de tres parlamentaris, amb un d’addicional per cada 45.000 habitants o fracció superior a 22.500. Això deixa un mapa en què Valladolid mana com a circumscripció que més representants envia a les Corts, amb un total de 15, seguida de Lleó (13), Burgos (11), Salamanca (10), Palència, Àvila, Zamora i Segòvia (7 cada una) i Sòria (5).
En aquest context, els esforços dels partits es concentren en els territoris on hi ha més seients en joc, relegant les províncies petites a poc menys que àrees de segona. El Partit Socialista va guanyar l’any 2022 a tres de les quatre circumscripcions més poblades, com són Valladolid, Lleó i Burgos, a la qual van sumar Palència. El PP, per la seva banda, va aconseguir la Salamanca natal d’Alfonso Fernández Mañueco, així com també Àvila, Segòvia i Zamora. Sòria Ja va aconseguir treure tres escons al bipartidisme per esdevenir primera força en aquesta demarcació.
La incògnita ara és comprovar si el que ha sigut alcalde de Sòria durant els últims cinc mandats té prou tirada davant el localisme de Sòria Ja per revertir aquesta situació i aconseguir imposar-se a la seva circumscripció per acostar el Partit Socialista a la victòria. D’acord amb les estimacions fetes pel CIS, aquesta situació sí que es podria donar, tenint en compte que les opcions dels perifèrics es redueixen a l’obtenció d’un únic escó. El PP es defensa amb puny de ferro a les urnes i ni tan sols la victòria de Luis Tudanca fa set anys va impedir a Alfonso Fernández Mañueco aconseguir el Govern de la Junta de Castella i Lleó. Si els sondejos encerten, la formació de centredreta aconseguirà arribar a les quatre dècades ininterrompudes en la presidència.
La campanya arrenca amb el bipartidisme crescut, la ultradreta continguda, els localismes en retirada i l’esquerra a l’esquerra del PSOE condemnada a la irrellevància. El tauler de joc és incomparable al d’Extremadura o Aragó, però un resultat positiu per a les dretes suposarà, sense cap mena de dubte, el punt d’inflexió que el PP i Vox necessiten per avançar en els seus acords. I només un inèdit Carlos Martínez ho podria evitar.
