La Comissió actuarà contra la radicalització terrorista de menors
El Periódico
La Comissió Europea va alertar ahir de l’augment de la radicalització de menors en línia i va assegurar que els joves "són cada cop més el blanc d’atacs" en la xarxa, així com del mal ús de les tecnologies digitals, les xarxes socials i la intel·ligència artificial (IA), factors que "estan transformant l’activitat terrorista".La Comissió Europea va alertar aquest dijous de l’augment de la radicalització de menors en línia i va afirmar que els joves "són cada vegada més blanc d’atacs" a la xarxa, així com del creixent mal ús de les tecnologies digitals les xarxes socials i la intel·ligència artificial (IA), factors que "estan transformant l’activitat terrorista".
Així es desprèn de la nova agenda comunitària per a la prevenció i el combat del terrorisme, que substitueix l’anterior, en vigor entre el 2020 i el 2025, i estableix el camí que cal seguir per reforçar la resposta col·lectiva d’Europa davant amenaces terroristes i extremistes violentes.Així es desprèn de la nova agenda comunitària per a la prevenció i combat del terrorisme, que ve a substituir l’anterior, en vigor entre el 2020 i el 2025, i que estableix el camí a seguir per reforçar la resposta col·lectiva d’Europa davant amenaces terroristes i extremistes violentes en evolució.
La Comissió va assenyalar "els esdeveniments geopolítics i la participació d’actors estatals i no estatals" com a factors que "deterioren encara més el panorama d’amenaces", i va proposar un augment de la previsió i resiliència de la UE, així com millores en la seguretat de persones en línia i fora d’aquesta.La Comissió va apuntar a més "els esdeveniments geopolítics i la participació d’actors estatals i no estatals" com a factors que "deterioren encara més el panorama d’amenaces", per a la qual cosa va proposar un augment de la previsió i resiliència de la UE, així com millores en la seguretat de persones en línia i fora d’ella.
"El nombre de menors involucrats en terrorisme i extremisme violent ha augmentat a tot Europa. El 2024, gairebé un terç dels sospitosos de terrorisme a la UE tenien menys de 20 anys, i el més jove només tenia 12 anys", va assenyalar en roda de premsa la vicepresidenta de la Comissió per a la Sobirania Tecnològica, Seguretat i Democràcia, Henna Virkkunen."El nombre de menors involucrats en terrorisme i extremisme violent ha augmentat molt marcadament a tot Europa. El 2024, gairebé un terç dels sospitosos de terrorisme a la UE tenien menys de 20 anys, mentre que el més jove només tenia 12 anys", va dir en roda de premsa la vicepresidenta de la Comissió per a la Sobirania Tecnològica, Seguretat i Democràcia, Henna Virkkunen.
L’agenda es basa en sis pilars que van des de l’avançament d’amenaces i la prevenció de la radicalització fins a les respostes als atacs i la cooperació internacional.L’agenda està basada en sis pilars que van des de l’avançament d’amenaces i la prevenció de la radicalització fins a les respostes als atacs i la cooperació internacional en aquesta matèria.
El programa proposa un augment dels recursos i capacitats d’anàlisi d’intel·ligència a escala de la Unió Europea (UE), reforços en les capacitats de suport analític d’Europol, incloses les d’intel·ligència de codi font obert, i en la investigació sobre el que la Comissió va denominar tecnologies emergents.
El programa proposa un augment dels recursos i capacitats d’anàlisi d’intel·ligència a nivell de la Unió Europea (UE), dels reforços en les capacitats de recolzament analític d’Europol –incloses les capacitats d’intel·ligència de codi font obert–, i en la investigació en matèria de seguretat sobre el que la Comissió va denominar "tecnologies emergents".snSe sap, no obstant, que va volar mitja dotzena de vegades a l’avió conegut com a ‘Lolita express’ entre 2002 i 2003. Un d’aquests viatges, el 2002, va ser una excursió de set dies a l’Àfrica que Clinton aprofitaria per parlar de desenvolupament econòmic i de la lluita contra la sida. Un document de l’FBI que s’inclou entre els més de tres milions desclassificats el 30 de gener assegura que en l’‘entourage’ d’Epstein viatjaven quatre dones joves d’entre 20 i 22 anys. Una era massatgista, una altra model i una tercera es definia com a ballarina.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos