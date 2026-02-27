Corea del Nord exigeix als EUA que la vegin com un "Estat nuclear"
Adrián Foncillas
Corea del Nord ha establert les bases per reprendre les negociacions amb els EUA: ni mercadejarà amb el seu arsenal nuclear ni intervindrà Seül. La invitació va arribar durant el Congrés del partit, en què Kim Jong-un va ser reelegit per unanimitat i va animar Donald Trump a acabar el que van iniciar el 2019, malgrat que Corea del Nord no figura a la seva carpeta d’assumptes urgents.Corea del Nord ha establert les bases per reprendre les negociacions amb els Estats Units: Ni mercadejarà amb el seu arsenal nuclear ni intervindrà Seül. La invitació condicionada arriba durant el Congrés del partit, celebrat cada cinc anys, en el qual Kim Jong-un ha sigut reelegit per unanimitat. Des d’aquesta fortalesa ha animat Donald Trump a acabar el que van iniciar el 2019 malgrat que Corea del Nord no figura a la seva carpeta d’assumptes urgents.
"Si els EUA respecten la nostra condició d’Estat nuclear i evita les seves polítiques hostils, no hi ha raó per no avenir-nos", va afirmar Kim, i va afegir: "Estem preparats tant per a la coexistència pacífica com per a la confrontació permanent, i l’elecció no és nostra"."Si els Estats Units respecta la nostra condició d’Estat nuclear i evita les seves polítiques hostils, no hi ha raó per portar-nos malament", ha afirmat Kim. La decisió, ha aclarit, és de Washington: "Estem preparats tant per a la coexistència pacífica com per a la confrontació permanent, i l’elecció no és nostra".
La reelecció de Trump ha tornat les esperances de diàleg en un conflicte que arrossega els EUA durant més de 70 anys. En el seu primer mandat, va negociar amb Kim la desnuclearització "completa, verificable i irreversible" de Corea del Nord a canvi de l’aixecament de sancions i la normalització de les relacions. D’allò només en van sortir un grapat de fotos i Pyongyang va incloure anys després a la seva Constitució la condició d’Estat nuclear. "El concepte de desnuclearització ha deixat de tenir sentit. Això és l’últim que poden esperar de nosaltres", va assenyalar Kim el setembre passat.La reelecció de Trump ha tornat les esperances de diàleg en un conflicte que arrossega els Estats Units durant més de 70 anys. En el seu primer mandat va negociar amb Kim a Hanoi i Singapur la desnuclearització "completa, verificable i irreversible" de Corea del Nord a canvi de l’aixecament de sancions i la normalització de les relacions. D’allò només en van sortir un grapat de fotos per a l’hemeroteca i Pyongyang va incloure anys després a la seva Constitució la condició d’Estat nuclear. La decisió, ha insistit, és irreversible. "El concepte de desnuclearització ha deixat de tenir sentit. Això és l’últim que poden esperar de nosaltres", va afirmar Kim al setembre al Parlament.
La qüestió és què negociaran Trump i Kim. L’opció més factible, ja acceptada per Seül, és el congelament del programa nuclear. Però comparada amb la desnuclearització sembla un objectiu massa humil i acords passats han acreditat la quimèrica fiscalització d’un país perforat per túnels secrets. "No crec que a Trump li interessi tant aquest objectiu com sortir a la televisió. La supervisió seria molt complicada i el problema l’hauria d’assumir l’Administració següent", assenyala Ramón Pacheco, professor de Relacions Internacionals del King College londinenc i expert en Corea del Nord.La qüestió, doncs, és què negociaran Trump i Kim. L’opció més factible, i ja acceptada per Seül, és la congelament del programa nuclear. Però comparada amb la desnuclearització sembla un objectiu massa humil i acords passats ja han acreditat la quimèrica fiscalització d’un país perforat per túnels secrets. "No crec que a Trump li interessi tant aquest objectiu com sortir a la televisió. La supervisió seria molt complicada i el problema l’hauria d’assumir la següent administració", assenyala Ramón Pacheco, professor de Relacions Internacionals del King College londinenc i expert en Corea del Nord.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos