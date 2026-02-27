Dimiteix el president del Fòrum de Davos per la relació amb el pederasta
La investigació sobre Borge Brende se suma a les d’altres institucions noruegues
Gemma Casadevall
La llista de figures cedides dels seus llocs pels contactes amb el pederasta Jeffrey Epstein va sumar ahir al president del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, Borge Brende. L’organització va informar de la dimissió del polític i diplomàtic, que estava des del 2017 al capdavant de la cita mundial més gran de líders i empresaris en aquesta localitat suïssa. La llista de figures baixades dels seus llocs entre l’elit internacional pels seus contactes amb el pederasta Jeffrey Epstein ha sumat aquest dijous al president del Fòrum Econòmic Mundial de Davos i exministre d’Exteriors noruec Borge Brende. L’organització va informar a través d’un comunicat de la dimissió del polític i diplomàtic, que portava des del 2017 al capdavant de la cita mundial més gran de líders i empresaris en aquesta localitat suïssa. Contra Brende es va obrir a principis de febrer una investigació externa pels seus vincles amb Epstein. El detonant són tres sopars de negocis amb el multimilionari nord-americà. L’organització va explicar que l’objectiu era complir amb les degudes prerrogatives sobre transparència i integritat.Contra Brende es va obrir a principis de febrer una investigació externa pels seus vincles amb Epstein. El detonant són tres sopars aparentment de negocis amb el multimilionari nord-americà. L’organització va explicar llavors que l’objectiu era complir les degudes prerrogatives de transparència i integritat.
Els sopars investigats corresponen al 2018 i van incloure diversos diplomàtics noruecs i el mateix Epstein. Les cites van sortir a col·lació al ser desclassificats 3,5 milions d’arxius del multimilionari a finals de gener. Brende va explicar que llavors desconeixia els antecedents d’Epstein.Els sopars investigats corresponen al 2018 i van incloure, a més de diversos diplomàtics noruecs, al mateix Epstein. Les cites van sortir a col·lació al ser desclassificats uns 3,5 milions d’arxius, documents i fotos del multimilionari a finals de gener. Brende va explicar que llavors desconeixia els antecedents d’Epstein. La desclassificació del material ha esquitxat altres institucions noruegues, com el Comitè Nobel i el servei d’Exteriors, a més de la princesa Mette-Marit, dona del príncep hereu Haakon, que va xatejar durant anys amb Epstein.La desclassificació del material ha esquitxat altres altes institucions noruegues, com el Comitè Nobel i el servei d’Exteriors del país nòrdic, a més de la princesa Mette-Marit, la dona del príncep hereu Haakon, que va xatejar durant anys amb Epstein.
El Consell d’Europa va retirar la immunitat al seu exsecretari general, exprimer ministre noruec i expresident del Comitè Nobel, Thorbjorn Jagland, investigat per presumpta corrupció en relació amb un negoci immobiliari d’Epstein. El Consell d’Europa va retirar la immunitat a qui va ser el seu secretari general, a més d’exprimer ministre noruec i expresident del Comitè Nobel, Thorbkorn Jagland, al qual la Fiscalia d’Oslo investiga per presumpta corrupció en relació amb un negoci immobiliari d’Epstein. Jagland va ser cap del Govern noruec entre el 1996 i el 1997, titular d’Exteriors entre el 2000 i el 2001, secretari general del Consell d’Europa entre el 2009 i el 2019 i president del Comitè Nobel del 2009 al 2015.
També són objecte d’investigació l’exambaixadora a l’Iraq i Jordània Mona Juul i el seu marit, Terje Rod-Larsen. El matrimoni va participar en els sopars d’Epstein amb Brende. nJagland va ser cap del Govern noruec entre 1996 i 1997, titular d’Exteriors entre el 2000 i el 2001, secretari general del Consell d’Europa entre 2009 i 2019 i president del Comitè Nobel del 2009 al 2015. Al costat d’aquesta figura de pes en l’àmbit polític, són així mateix objecte d’investigació dos alts diplomàtics, l’exambaixadora a l’Iraq i Jordània Mona Juul, així com el seu marit, Terje Rod-Larsen. El matrimoni formava part del grup de participants en els sopars d’Epstein amb l’expresident del Fòrum Econòmic Mundial de Davos.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos