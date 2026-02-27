La direcció de Vox a Múrcia dimiteix en bloc per forçar la sortida del líder
JAIME FERRAN
El Comitè Executiu Provincial (CEP) de Vox a la Regió de Múrcia va dimitir ahir a la nit en ple "per un profund desacord amb la gestió de José Ángel Antelo", van assenyalar des de la formació. L’objectiu d’aquesta decisió –van explicar a través d’un breu comunicat– és "permetre que la direcció nacional del partit agafi les regnes i resolgui una greu crisi de cohesió interna que s’ha agreujat notablement en els últims temps".
Aquesta era una de les possibilitats que s’estudiaven per provocar la sortida d’Antelo. Plegant tots alhora, el CEP desapareix i el partit pot imposar una gestora sense la necessitat que Antelo presenti la seva dimissió per si mateix. Tot just haver-se conegut la notícia, Antelo va declarar a La Opinión de Murcia, del grup Prensa Ibérica, que la dimissió s’havia produït "per les pressions extremes" que van rebre els seus membres.
Res feia presagiar que esclatés una crisi a Vox quan les enquestes li somriuen, fins i tot atorgant-li la segona posició en unes eleccions. No obstant, des de fa temps es gesta un enfrontament fratricida entre Antelo i el portaveu de la formació a l’Ajuntament de Múrcia, Luis Gestoso.
No són poques les fonts del partit que apunten que aquesta és la raó per la qual la vicesecretària nacional d’Acció de Govern de Vox, Montserrat Lluis, es va traslladar dimecres passat a l’Assemblea Regional, a Cartagena, per comunicar al líder territorial les seves intencions de cessar-lo com a president provincial, amb la promesa que podria continuar com a portaveu a la Cambra autonòmica i, fins i tot, sense descartar una futura candidatura.
Sense aquest compromís, Santiago Abascal correria el risc que es repeteixi la incòmoda situació de l’Ajuntament de Madrid, on Javier Ortega Smith es nega a dimitir com a portaveu del grup municipal.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos